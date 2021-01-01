كل ما تريدين معرفته عن أعراض وأسباب سرطان عنق الرحم

هناك العديد من الأمراض التي تهدد الحياة، واحد منهم هو السرطان، وهنا نطرح موضوعات مختلفة تتعلق بصحة المرأة، ونتطرق اليوم إلى سرطان عنق الرحم، الذى يعتبر من الأمراض التي تودي بحياة الكثيرين، ونتناول أبرز الإجابات التي تدور في ذهنك حول التعريف وأسباب الإصابة والأعراض عن سرطان عنق الرحم، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
ما هو سرطان عنق الرحم؟
يحدث سرطان عنق الرحم في الجزء السفلي من الرحم المتصل بالمهبل، وهناك سلالات مختلفة من فيروس الورم الحليمي البشري هي المسؤولة عن التسبب في هذا السرطان.
ماهى الفئات الأكثر عرضة للإصابة بسرطان عنق الرحم؟
من الأرجح أن الشابات لا يصبن بهذا السرطان، حيث تتراوح أعمار معظم النساء المصابات بسرطان عنق الرحم بين 35-44 عامًا، ويستغرق سرطان الرحم ما يقرب من 15-20 سنة حتى يتطور بشكل كامل.
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