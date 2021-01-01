اعرف أضرار السمنة على صحة الكلى وطرق الوقاية من المضاعفات

الكلى جزء مهم من جسم الإنسان مسئولة عن مساعدة الجسم على التخلص من السموم والنفايات الأخرى الناتجة عن الأنشطة الأيضية لمختلف الخلايا والأنسجة والأعضاء في الجسم، يمكن أن تؤدي وظيفة الكلى غير الفعالة في الجسم إلى العديد من المشكلات الصحية تشمل بعض العلامات الشائعة للكلى غير الصحية عدم القدرة على النوم وكثرة التبول وتشنجات العضلات ومشاكل الجلد ووجود دم في البول يمكن أن تكون العديد من الأشياء عاملاً مساهماً في تطور أمراض الكلى.
ووفقا لتقرير لموقع time now news فإن زيادة الوزن تجعل الجسم عرضة للعديد من الأمراض والحالات، السمنة هي واحدة من أكثر الحالات شيوعًا ويمكن أن تسبب خللاً وظيفيًا في جسم الإنسان، وفقًا لدراسة نُشرت في مجلات Sage بعنوان "السمنة ومرض الكلى: العواقب الخفية للوباء" ، فإن السمنة هي أحد الأسباب الرئيسية لتطور أمراض الكلى مثل مرض الكلى المزمن (CKD) علاوة على ذلك ، للسمنة عواقب مباشرة على الظروف الصحية مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري والتي يمكن أن تسهم بشكل كبير في مرض الكلى المزمن.
نصائح للوقاية من السمنة
فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها منع السمنة:
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