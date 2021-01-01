وسائل تساعد فى استعادة حاسة الشم بعد فقدانها بسبب كورونا

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وسائل تساعد فى استعادة حاسة الشم

يعد فقدان حاسة الشم من الأعراض الشائعة لأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا، ومن الشائع أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية مثل حمى القش - إلى إضعاف حاسة الشم لديك مؤقتًا، كما تظهر أعراض فقدان الشم، أيضًا في حوالي نصف حالات فيروس كورونا، وبينما يتعافى حوالي ثلثيهم في غضون ثمانية أسابيع، لا يزال الكثيرون يعانون من فقدان حاسة الشم، في هذا التقرير نتعرف على طرق استعادة حاسة الشم بعد فقدانها بسبب كورونا، وفقاً لموقع "Net doctor".

حاسة الشم
حاسة الشم
فقدان حاسة الشم وفيروس كورونا

يعد فقدان حاسة الشم من اعراض فيروس كورونا، التي تميل إلى أن تستمر لفترة أطول مقارنة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي الأخرى، ويمكن أن تستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع للتحسن.

في كثير من الأحيان، يعاني الأشخاص المصابون بكورونا من فقدان حاسة التذوق نتيجة فقدان حاسة الشم لديهم لا يُعتقد أن الفيروس يؤثر على مستقبلات الشم بشكل مباشر، ولكن المنطقة المحيطة بها.تظهر الأبحاث أن الفيروس يتغلغل في أماكن أعمق في الدماغ وله تأثير مركزي أكثر على أداء حاسة الشم.

النظرية العملية هي أن الفيروس التاجي يدخل الخلايا الموجودة حول مستقبلات الشم، والتي تسمى الخلايا الداعمة، فهو يتسبب في انتفاخ هذه الطبقة، مما يؤدي إلى الضغط على مستقبلات الشم، مما يؤثر بشكل غير مباشر على وظيفتها ومن المعتقد أن هذا هو السبب في وجود بداية مفاجئة في كثير من الأحيان.

إذا كان الأمر كذلك، فقد يفسر هذا أيضًا سبب كون فقدان حاسة الشم عادة ظاهرة قصيرة العمر نسبيًا لكن بين بعض الأشخاص، ثبت أن الأعراض باقية على المدى الطويل.

إذا لم تكن نتيجة اختبار فيروس كورونا إيجابية أو استمر نقص الرائحة لديك لفترة طويلة بعد تعافيك من الفيروس، فتحدث إلى طبيبك العام ، حيث قد تحتاج إلى رؤية أخصائي الأنف والأذن والحنجرة.

المصدر: موقع "Net doctor"

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