وسائل تساعد فى استعادة حاسة الشم بعد فقدانها بسبب كورونا

يعد فقدان حاسة الشم من الأعراض الشائعة لأمراض الجهاز التنفسي، بما في ذلك فيروس كورونا، ومن الشائع أن تؤدي التهابات الجهاز التنفسي العلوي مثل نزلات البرد أو الأنفلونزا أو الحساسية مثل حمى القش - إلى إضعاف حاسة الشم لديك مؤقتًا، كما تظهر أعراض فقدان الشم، أيضًا في حوالي نصف حالات فيروس كورونا، وبينما يتعافى حوالي ثلثيهم في غضون ثمانية أسابيع، لا يزال الكثيرون يعانون من فقدان حاسة الشم، في هذا التقرير نتعرف على طرق استعادة حاسة الشم بعد فقدانها بسبب كورونا، وفقاً لموقع "Net doctor".
حاسة الشم
حاسة الشم
فقدان حاسة الشم وفيروس كورونا
يعد فقدان حاسة الشم من اعراض فيروس كورونا، التي تميل إلى أن تستمر لفترة أطول مقارنة بأمراض الجهاز التنفسي العلوي الأخرى، ويمكن أن تستغرق ما يصل إلى أربعة أسابيع للتحسن.
في كثير من الأحيان، يعاني الأشخاص المصابون بكورونا من فقدان حاسة التذوق نتيجة فقدان حاسة الشم لديهم لا يُعتقد أن الفيروس يؤثر على مستقبلات الشم بشكل مباشر، ولكن المنطقة المحيطة بها.تظهر الأبحاث أن الفيروس يتغلغل في أماكن أعمق في الدماغ وله تأثير مركزي أكثر على أداء حاسة الشم.
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