عبد الحفيظ يوجه رسالة للكاف.. وجماهير فيتا تحاصر حافلة الأهلي



سيد عبد الحفيظ سيد عبد الحفيظ

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، رسالة إلى الكاف، بعد الفوز 3-0 على فيتا كلوب الكونغولي، في عقر داره بالجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.



وقال عبد الحفيظ لقناة ناديه "دوري الأبطال أقوى مسابقة في القارة، يجب أن نتخلص من بعض الأمور ويتدخل الكاف لحل مشاكل الملاعب السيئة وتحسين جودة الكرة الأفريقية".



وأضاف "ليس معقولًا أن نلعب على أرضية ملعب لم يتم إصلاحها منذ 2005، بخلاف أن جودة الترتان ضعيفة للغاية والملعب أشبه بالترابية، وهو ما لا يليق بقارة أفريقيا في القرن الحادي والعشرين".

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وتابع "مسؤولو فيتا كلوب ومدربهم تمسكوا بإقامة المباراة عصرًا رغم ارتفاع درجة الرطوبة والحرارة العالية، لكن الطقس أصبح جميلًا بعد هطول الأمطار، ولكن أليس من الأفضل أن نلعب ليلًا طالما هناك أضواء كاشفة؟".وأكد أنه يشكر لاعبي الأهلي على إصرارهم وتركيزهم الشديد لتحقيق الفوز، وهو ما أظهره اللاعبون منذ السفر للكونغو الديمقراطية، موضحًا أن فريقه يستهدف الحفاظ على اللقب.وأشار إلى أن الأهلي أمامه مواجهة مرتقبة ضد المريخ في السودان ستكون صعبة وقوية، ثم لقاء سيمبا التنزاني بستاد القاهرة لحسم التأهل والصدارة، موضحًا أن الجهاز الفني منح لاعبيه راحة لمدة 5 أيام قبل الإعداد لمواجهة المريخ يوم 2 أبريل/نيسان المقبل.في المقابل، أكدت قناة الأهلي أن مجموعة من جماهير فيتا كلوب حاصرت حافلة الأهلي قبل التحرك من ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كينشاسا.وأشارت إلى أن هناك إجراءات أمنية مشددة في محيط ملعب اللقاء لتأمين البعثة، للتحرك نحو فندق الإقامة قبل الذهاب للمطار والعودة للقاهرة.