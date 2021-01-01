توصلت دراسة إلى أنه يمكن اكتشاف فيروس كورونا Covid-19 بدقة عن طريق مسحات من الجلد يتم فركها على الوجه أو الرقبة أو الظهر.
وحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن الطريقة الوحيدة في الوقت الحالي للكشف الموثوق به عن فيروس كورونا Covid-19 هي المسحات شديدة التوغل التي تصعد إلى الأنف أو مؤخرة الحلق.
وأوضحت الصحيفة أن الباحثين في جامعة سري يقولون إن "الزهم" وهي مادة شمعية تصنعها غدد خاصة في الجلد، تتغير بفعل فيروس كورونا ويمكن بالتالي استخدامها للكشف عن علامات العدوى.
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التعليقات على بديلا للمسحة .. اختبار جديد للكشف عن كورونا من الرقبة أو الظهر
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