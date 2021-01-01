تشكيل الزمالك.. فيصل يقود الهجوم أمام الترجي



تشكيل الزمالك تشكيل الزمالك

أعلن الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، تشكيل فريقه لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الرابعة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.



ويلتقي الزمالك أمام الترجي في تمام الساعة التاسعة مساء باستاد القاهرة الدولي.



في حراسة المرمى: محمود عبد الرحيم جنش.

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الدفاع: أحمد عيد، محمود علاء، محمود حمدي الونش، عبدالله جمعة.الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي.وسط الهجوم: أحمد سيد زيزو، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي.وفي الهجوم: أسامة فيصل.بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من: محمد أبو جبل، محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، إمام عاشور، محمود عبدالرازق شيكابالا، حميد أحداد وحسام أشرف.وخسر الزمالك مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس بنتيجة (3-1)، ليتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين بعد فشله في تحقيق أي فوز حتى الآن.يُذكر أن الترجي يتصدر ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، يليه مولودية الجزائر برصيد 5 نقاط، ثم الزمالك (نقطتان)، فيما يتذيل توينجيت السنغالي الجدول بنقطة واحدة.