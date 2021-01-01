حقق الأهلي فوزا مهما على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة للمجموعة الاولى، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
وسجل محمد شريف أول أهداف الأهلي في الدقيقة، ومحمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 78.
وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن سيمبا التنزاني، المتصدر.
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التعليقات على سيمبا يتصدر.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد ثلاثية فيتا كلوب
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