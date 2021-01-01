سيمبا يتصدر.. ترتيب مجموعة الأهلي بعد ثلاثية فيتا كلوب

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سيمبا يتصدر

حقق الأهلي فوزا مهما على فيتا كلوب الكونغولي، بثلاثية نظيفة، في الجولة الرابعة للمجموعة الاولى، من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وسجل محمد شريف أول أهداف الأهلي في الدقيقة، ومحمد مجدي "أفشة" الهدف الثاني في الدقيقة 19، ثم طاهر محمد طاهر الهدف الثالث في الدقيقة 78.

وبهذا الفوز، رفع الأهلي رصيده إلى 7 نقاط في المركز الثاني، متأخرًا بفارق 3 نقاط عن سيمبا التنزاني، المتصدر.

وجاء ترتيب مجموعة الأهلي كالتالي:

سيمبا / 10 نقاط

الأهلي / 7 نقاط

فيتا كلوب / 3 نقاط
المريخ السوداني / نقطة واحدة

المصدر: elbalad

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