انخفاض أسعار النفط مع تفاقم مخاوف الطلب بفعل زيادة المخزونات

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انخفاض أسعار النفط مع تفاقم مخاوف الطلب بفعل زيادة المخزونات

انخفضت أسعار النفط للجلسة الثالثة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ فاقمت زيادة المخزونات في الولايات المتحدة المخاوف بشأن المخاطر التي تواجه الطلب.

ونزل خام برنت 49 سنتا، بما يعادل 0.7 بالمئة، إلى 68.39 دولار للبرميل، وكان قد هبط 0.5 بالمئة أمس الاثنين. ونزل الخام الأمريكي 47 سنتا، أو 0.7 بالمئة، إلى 64.92 دولار للبرميل، وذلك بعدما تراجع 0.3 بالمئة في الجلسة السابقة.

وقوضت جائحة كورونا الطلب علي النفط، لكن الأسعار تعافت لمستويات ما قبل الأزمة الصحية العالمية، غير أن بطء حملات التطعيم في معظم الدول حد من المكاسب.

وفي الولايات المتحدة ارتفعت المخزونات بسبب موجة شديدة البرودة في الشهر الماضي أدت لتوقف علميات التكرير واستغرق عودتها لكامل طاقتها بعض الوقت.

المصدر: اليوم السابع

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