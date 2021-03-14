المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع إلي 29.6 مليار دولار خلال 2020

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المركزي: تحويلات المصريين العاملين بالخارج ترتفع إلي 29.6 مليار دولار خلال 2020

سجلت تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال عام2020 (عام على جائحة كورونا) ارتفاعاً ‏‏‏بمعدل 10.5%‏ بنحو 2.8 مليار دولار لتسجل نحو 29.6 مليار دولار (مقابل نحو 26.8 مليار دولار خلال السنة الميلادية 2019).


كما أظهرت البيانات ارتفاع تلك التحويلات خلال الفترة أكتوبر/ديسمبر 2020 بنحو 529.2 مليون دولار لتسجل نحو 7.5 مليار دولار (مقابل نحو 7.0 مليار دولار خلال الفترة المناظرة من العام المالي السابق).

المصدر: اموال الغد

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