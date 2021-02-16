أعلنت وكالة الدواء الدنماركية، مساء الأحد، أن امرأة دنماركية عمرها 60 عاما توفيت من جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19، ظهرت عليها أعراض "غريبة جدا".
وقالت الوكالة إن عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضا، وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة كما أصيبت بنزيف، بحسب ما أوردت "رويترز".
وكانت برامج التطعيم الأوروبية شهدت ارتباكا في الأسبوعين الماضيين من جراء تقارير أفادت أن بعض من تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا أصيبوا بجلطات دموية.
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التعليقات على الدنمارك: أعراض غريبة جدا ووفاة بعد تلقي "أسترازينيكا"
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