

إطلاق 8 أقمار صناعية من المحطة الفضائية الدولية إطلاق 8 أقمار صناعية من المحطة الفضائية الدولية

جرى اليوم الأحد إطلاق ثمانية أقمار صناعية صغيرة من المحطة الفضائية الدولية، وذلك في عملية بثتها الوكالة اليابانية للأبحاث الفضائية الجوية عبر قناتها بشبكة "يوتيوب".



وبدأت العملية بنقل منصة الإطلاق إلى خارج المحطة باستخدام نظام الحاجز الهوائي والذراع الروبوتي في وحدة "كيبو" اليابانية للمحطة.



وتم بعد ذلك إطلاق 8 أقمار اصطناعية إلى الفضاء هي خمسة أقمار يابانية (OPUSAT-2، وTsuru، وRSP-01، وWARP-01، وSTARS-EC)، وقمر Guaranisat-1 التابع لباراغواي، وMaya-2 الفلبيني وTAUSAT-1 الإسرائيلي.

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وكانت مركبة الشحن الأمريكية Cygnus هي التي نقلت الأقمار الثمانية إلى المحطة الفضائية في فبراير الماضي.وتجري عمليات إطلاق الأقمار الفضائية الصغيرة من المحطة بانتظام، ففي نوفمبر الماضي منعت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" طاقم المحطة من نشر صور للأقمار عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ويعمل بالمحطة الدولية حاليا رائدا الفضاء الروسيان سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود- سفيرتشكوف، والأمريكيون كاثلين روبينز ومايكل هوبكينز وفيكتور غلوفير وشانون ووكر، والياباني سويتي نوغوتي.