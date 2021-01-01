جرى اليوم الأحد إطلاق ثمانية أقمار صناعية صغيرة من المحطة الفضائية الدولية، وذلك في عملية بثتها الوكالة اليابانية للأبحاث الفضائية الجوية عبر قناتها بشبكة "يوتيوب".
وبدأت العملية بنقل منصة الإطلاق إلى خارج المحطة باستخدام نظام الحاجز الهوائي والذراع الروبوتي في وحدة "كيبو" اليابانية للمحطة.
وتم بعد ذلك إطلاق 8 أقمار اصطناعية إلى الفضاء هي خمسة أقمار يابانية (OPUSAT-2، وTsuru، وRSP-01، وWARP-01، وSTARS-EC)، وقمر Guaranisat-1 التابع لباراغواي، وMaya-2 الفلبيني وTAUSAT-1 الإسرائيلي.
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التعليقات على إطلاق 8 أقمار صناعية من المحطة الفضائية الدولية
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