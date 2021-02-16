

إنقاص الوزن بمشروب طبيعي.. يمكن إعداده في ثوانٍ إنقاص الوزن بمشروب طبيعي.. يمكن إعداده في ثوانٍ

إذا كنت تبحث عن وسيلة لإنقاص وزنك، لا سيما من أجل التخلص من دهون البطن والفخذين، فبوسعك إعداد هذا المشروب الطبيعي في ثوانٍ قليلة.



ويكمن السر في مشروب الليمون الممزوج مع بيكربونات الصوديوم، الموجودة في منازل أغلبنا.



ويساعد دمجه مع الليمون لعمل مشروب صحي على جلب العديد من الفوائد للجسم، أبرزها إنقاصه، وفقاً لموقع "tuobenessere" الإيطالي.

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ومشروب بيكربونات الصوديوم مع الليمون يساعد على إنقاص الوزن بشكل طبيعي، لأنه يقضي على الدهون المتراكمة في منطقة البطن.ليس ذلك فقط، بل يساعد الجسم على طرد السموم الزائدة بداخله، وتنقية أعضائه، ومن ثم تعزيز عملية التمثيل الغذائي.كيفية التحضيريعد تحضير المشروب أمراً بسيطاً للغاية، فقط من خلال خلط معلقة صغيرة من البيكربوناتو مع عصير نصف ليمونة وتخفيفه في كوب من الماء الدافئ، ثم تناوله.كما يمكن تعديل الوصفة حسب الذوق الشخصي بإضافة الفواكه الحمراء للاستفادة من قدرتها على إدرار البول، أو إضافة القليل من أوراق النعناع أو قطعة صغيرة من الزنجبيل، وتناوله على معدة فارغة في الصباح، أو بعد ممارسة التمارين الرياضية.وعلى المدى الطويل، سيساعد هذا المشروب على تفريغ البطن وتسريع عملية التمثيل الغذائي والقضاء على دهون الأجناب والفخذين.ومن أجل الاستفادة من تأثير هذا المشروب، يوصي بتناوله مع نظام غذائي منخفض السعرات الحرارية ومتوازن.