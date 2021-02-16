يعاني البعض من إصدار أصوات من البطن تشبه بصوت الماء، ولا يبالي لها ويعتبرها أصوات عابرة نتيجة اضطرابات في القولون، ولكنها للأسف لها دلالات لأمراض كثيرة.
اسباب صوت ماء في البطن:
غالبا ما يدل صدور صوت ما في البطن على المعاناة من اضطراب في الجهاز الهضمي، أما أبرز الأسباب المؤدية لصدور صوت ماء في البطن فهي:
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التعليقات على احذر| صوت ماء في البطن مؤشر لأمراض خطيرة
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