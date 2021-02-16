

احذر| صوت ماء في البطن مؤشر لأمراض خطيرة احذر| صوت ماء في البطن مؤشر لأمراض خطيرة

يعاني البعض من إصدار أصوات من البطن تشبه بصوت الماء، ولا يبالي لها ويعتبرها أصوات عابرة نتيجة اضطرابات في القولون، ولكنها للأسف لها دلالات لأمراض كثيرة.



اسباب صوت ماء في البطن:



غالبا ما يدل صدور صوت ما في البطن على المعاناة من اضطراب في الجهاز الهضمي، أما أبرز الأسباب المؤدية لصدور صوت ماء في البطن فهي:

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1 - المعاناة من الإسهال.2 - حساسية على نوع من الطعام.3 - الإصابة بمرض كرون.4 - الإصابة بالتهاب الأمعاء.5 - المعاناة من تجلط الدم.أسباب أخرى لصدور أصوات في البطن:1 - انكماش جدران الأمعاء وضغطها على الطعام الموجود في المعدة.2 - ابتلاع الهواء عند تناول الطعام بسرعة.3 - المعاناة من نزيف في الجهاز الهضمي.4 - التهاب الأمعاء في الجسم.5 - وجود فتق في عضلات جدار البطن.6 - وجود مستوى غير منتظم من البوتاسيوم والكالسيوم في الدم.