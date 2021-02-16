

خبير تغذية ينصح بـ شوربة تنقص الوزن 10 كيلو جرام خلال 10 أيام .. موجودة في كل بيت خبير تغذية ينصح بـ شوربة تنقص الوزن 10 كيلو جرام خلال 10 أيام .. موجودة في كل بيت

تتعدد أنظمة التخسيس ويتواجد العديد منها لدرجة أنك تشعر بالحيرة لتحديد الحمية التي سوف تتبعها، ويظل أهم جزء في الرجيم هو مدي فاعليته وسرعته، لذلك يقترح دكتور جوش أكس، مؤلف كتاب “حمية الكيتو والعلاجات القديمة” الجديد: “إضافة 3 حصص من مرق العظام يوميًا إلى قائمة طعامك، وفقاً لـ womansworld



اذ أن شوربة العظام طعام قديم مفيد جداً مليء بأشكال متعددة من الكولاجين سهل الامتصاص، والأحماض الأمينية الأساسية الأخرى والعديد من المركبات العلاجية المفقودة من النظام الغذائي اليوم.





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وتشير خبيرة صحة المرأة الطبيبة آمي مايرز، إلى أن الكولاجين يعزز آليات التحكم في الوزن الرئيسية في الخلايا، مما يساعد على تحويل أجسادنا إلى آلات لحرق الدهون، وتشير الدراسات إلى أن التجاعيد والمناعة ومشاكل الجهاز الهضمي المزمنة وآلام المفاصل وغير ذلك كلها تتحسن بشكل كبير بتناول شوربة العظام.وبالنسبة لأولئك الذين لم يجربوا شوربة العظام فهي مشابه للشوربة العادية، ولكن بنكهة أكبر، ولتحضيرها عليك احضار عظام الأبقار او الدجاج وتحميصها أولاً في الفرن ثم وضعها في إناء مضاف اليه الكرفس والجزر والخضراوات المفضلة لديك والتوابل، وفي النهاية أضف الماء واطهي الوصفة لمدة تصل إلى 48 ساعة لاستخراج كل جزء منها.ينتج عن وقت الطهي الطويل سائل مخملي يحتوي الكوب الواحد منه على 50 سعرًا حراريًا، ومليء بـ 14 جرامًا من الكولاجين، و 18 جراماً من الأحماض الأمينية، وعشرات من العناصر الغذائية الأخرى، بما في ذلك الكالسيوم والمغنيسيوم ومركبات مثل الجلوكوزامين وشوندروتن.لماذا تحتاج لشوربة العظام؟فكر في الكولاجين على أنه “الصمغ” الذي يربط العضلات والنسيج الضام المعزز لعملية التمثيل الغذائي، ويعد الإمداد الثابت منه أمرًا ضروريًا لإبقائنا نحيفين وأقوياء، اذ وجدت اختبارات جامعة أركنساس أن مكملًا يحتوي على الكولاجين عزز بشكل كبير من فقدان الوزن والتمثيل الغذائي حتى لدى النساء فوق سن السبعين.ويلعب الكولاجين أيضًا أدوارًا رئيسية أخرى مثل تقوية الأوعية الدموية والعظام وتقوية المفاصل وحماية بطانة الأمعاء، تصنع أجسامنا الكولاجين الخاص بها من الأحماض الأمينية في الطعام الذي نأكله، لكن إنتاج الكولاجين ينخفض مع التقدم ​​في العمر.كيف تساعد شوربة العظام في فقدان الوزن؟تحافظ شوربة العظام على نسبة الكربوهيدرات وسكر الدم منخفضة للغاية بحيث يجب على الجسم حرق الدهون كوقود بديل، وهذا يؤدي تلقائيًا إلى زيادة الحرق وفقدان الوزن.وجد باحثو جامعة ييل أن الأجزاء مهمة، كلما قل عدد السعرات الحرارية التي نأكلها في الرجيم كلما خسرنا المزيد، وهنا يأتي دور شوربة العظام، اذ أثبت أنها جيدة جدًا في القضاء على الجوع، بذلك تستهلك سعرات حرارية أقل في الأيام التي نتناولها فيها.للحصول على أفضل النتائج، يدعو الدكتور «جوش» إلى نظام غذائي مليء بالمغذيات مع حصة واحدة إلى 3 حصص يومية من شوربة العظام.كيف تتناول شوربة العظام؟الإفطار: امزج 4 ملاعق من القهوة مع ملعقتين كبيرتين من مسحوق الكولاجين (شوربة العظام) وملعقة كبيرة من زيت جوز الهند وملعقة كبيرة من الزبدة وقليل من القرفة.وجبة خفيفة: كوب واحد من شوربة العظام، بالإضافة إلى بيضة مطبوخة جيدًا، مع الخضار مع الجواكامولي (سلطة مصنوعة من الأفوكادو)، أو رشة صغيرة من المكسرات.الغداء: شريحة لحم أو سمك سلمون محضر بالزبدة وملعقة أو اثنتين من صلصة البيستو (صلصلة من الريحان المضاف اليه مكونات اخري)، وخضار مدهون بالزبدة.العشاء: طبقة واحدة من البصل المفروم، و3 جزر مقشرة، 4 أضلاع كرفس مفرومة، وملعقة صغيرة من عصير الليمون، وملعقة كبيرة من الكركم، و6 أفخاذ دجاج بالعظم.ضع المكونات في إناء ثم أضف الملح والفلفل والماء الكافي لتغطية الدجاج فقط، ويُطهى لمدة 10 إلى 12 ساعة، انزع الدجاج، واتركه يبرد، ثم نقطعه ونعيده إلى الحساء، ويمكنك إضافة زيت الزيتون ورش الجبن.