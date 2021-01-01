سيروم طبيعي.. فوائد غير متوقعة عند وضع الليمون على البشرة

عادةً ما يستخدم عصير الليمون في الطهي، ولكن يمكن أيضًا استخدام الفاكهة الحمضية لفوائدها الصحية العديدة، بما في ذلك تحسين جودة الجلد ومنع البقع.
ووفقا لموقع "express" إليك كيفية استخدام عصير الليمون كغسول للوجه في المنزل.
- ضعي كمية صغيرة من عصير الليمون على قطعة قطن واضغطيها برفق على الجلد.
- انتظر حتى يجف العصير تمامًا قبل تطبيق أي علاجات أخرى للعناية بالبشرة.
- تجنبي ترك عصير الليمون على وجهك طوال الليل، واستخدمي دائمًا اختبار البقعة قبل استخدامه كغسول للوجه.
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