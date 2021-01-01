متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟



فقدان الوزن فقدان الوزن

يمكن أن يتجسد مرض السكري في عدة أشكال، ومع ظهور أعراض أكثر احتمالية يفوتها الناس غالبًا، ومن أبرزها فقدان الوزن بدون مبرر.



ووفقا لموقع "express"، عادة ما يكون فقدان الوزن دون بذل مجهود ناتجًا عن الإجهاد الحاد أو المزمن،ولكن أحد الأمراض المرتبطة بفقدان الوزن غير المبرر هو مرض السكري.



ويحتوي مرض السكري على عدة أشكال مختلفة، بما في ذلك النوع الأول والثاني، ويمكن للمهنيين الصحيين المساعدة من خلال التدخل الصحيح، ولكن يجب على الأشخاص تحديد الأعراض أولًا.

قد يعجبك أيضا...

يميل كل نوع من أنواع مرض السكري إلى الظهور بأعراض متشابهة، والتي قد تزداد سوءً بمرور الوقت.قد تشير العديد من هذه الأعراض بمفردها إلى أمراض أخرى أو مشكلة حادة.بصرف النظر عن مرض السكري ، قد تؤدي العديد من الأمراض الأخرى أيضًا إلى فقدان الوزن غير المبرر.ووفقًا لموقع NHS، من المحتمل أن يكون فقدان الوزن المستمر وغير المقصود بنسبة 5 في المائة أو أكثر من كتلة شخص ما على مدى ستة أشهر إلى عام مقلقًا.وقد تشمل أعراض مرض السكري ما يلي:رؤية ضبابيةالجوع الشديدكثرة التبولفقدان الوزن غير المبررالكيتونات الموجودة في البولإعياءزيادة العطشالقروح بطيئة الشفاءعدوى متكررة