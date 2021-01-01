متى يشكل فقدان الوزن خطرًا ؟

يمكن أن يتجسد مرض السكري في عدة أشكال، ومع ظهور أعراض أكثر احتمالية يفوتها الناس غالبًا، ومن أبرزها فقدان الوزن بدون مبرر.
ووفقا لموقع "express"، عادة ما يكون فقدان الوزن دون بذل مجهود ناتجًا عن الإجهاد الحاد أو المزمن،ولكن أحد الأمراض المرتبطة بفقدان الوزن غير المبرر هو مرض السكري.
ويحتوي مرض السكري على عدة أشكال مختلفة، بما في ذلك النوع الأول والثاني، ويمكن للمهنيين الصحيين المساعدة من خلال التدخل الصحيح، ولكن يجب على الأشخاص تحديد الأعراض أولًا.
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