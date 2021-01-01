قبل اللقاء المرتقب.. الأهلي المصري يشكو فيتا كلوب إلى الكاف



الأهلي المصري يشكو فيتا كلوب إلى الكاف الأهلي المصري يشكو فيتا كلوب إلى الكاف

تقدم الأهلي المصري باحتجاج رسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف)، ضد قرار نادي فيتا كلوب الكونغولي بإقامة مباراته مع الفريق القاهري بحضور جماهيري.



ويلتقي الفريقان الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، على ملعب بطل الكونغو الديمقراطية.



وكشف المتحدث الإعلامي للنادي الأهلي جمال جبر لموقع "سكاي نيوز عربية"، عن تقدم النادي، الاثنين، باحتجاج رسمي للكاف، لإيقاف قرار فيتا كلوب بإقامة مباراته بحضور جماهيري "بالمخالفة لكل قواعد العدالة وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص".

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وجاء احتجاج الأهلي متزامنا مع إعلان العديد من مسؤولي الاتحاد الإفريقي مؤخرا، عن إقامة جميع مباريات دوري إبطال إفريقيا من دون جماهير.كما جاء في الاحتجاج أن "الأهلي خاض مواجهته أمام سيمبا التنزاني على ملعب الأخير بحضور 25 ألف متفرج، فيما لم يسمح بدخول أي من مشجعيه في المباراتين اللتين أقيمتا في القاهرة، أمام المريخ السوداني وفيتا كلوب".وأورد احتجاج الأهلي أيضا، أن "نادي فيتا كلوب أعلن على لسان مديره الفني أنه حدد موعد انطلاق مباراته مع الأهلي في الثانية ظهرا في درجة حرارة تتجاوز الـ33، وعلى ملعب من العشب الصناعي لأن لاعبي الأهلي لم يعتادوا اللعب في هذه الأجواء، ردا على إقامة مباراة الذهاب بين الفريقين بالقاهرة في التاسعة مساء في أجواء باردة، في الوقت الذي يعلم به الكاف أنه هو الذي حدد موعد انطلاق مباريات الأهلي في ملعبه، ومن بينها مباراة فيتا كلوب".كما طالب حامل اللقب في احتجاجه بـ"حفظ حقوقه في مواجهة قرار نادي فيتا كلوب الخاص بالحضور الجماهيري، الذي يخالف كل قواعد العدالة بين الفرق المتنافسة".ومن جهة أخرى، أوضح جبر أن لاعبي الأهلي مستعدون لكافة السيناريوهات المتوقع حدوثها، مؤكدا أن جميع عناصر الفريق منتظمة في التدريبات، وتسعى لحصد 3 نقاط ستكون فارقة في مشوار الأهلي الإفريقي.