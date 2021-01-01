قبل الصيف .. الطريقة الصحيحة لغسل السجاجيد

مع انتهاء فصل الشتاء واقتراب دخول الصيف تستعد كل سيدة لإجراء بعض التعديلات المنزلية ومن أهمها تنظيف ورفع السجاد وتخزينه حتى قدوم الشتاء المقبل.
وحفاظًا على السجاد وتخزينه بطريقة صحيحة دون أن يصل له التراب أو يتم طيه بطريقة خاطئة نقدم لكم خطوات حفظه بالتفصيل وفقا لنصيحة الشيف زينب مصطفى:
الطريقة الصحيحة لتخزين السجاد:
- قبل تخزين السجاد يجب أن يغسل جيدًا للتخلص مما ما به من بقع وأتربة سواء بالطرق التقليدية أو التجفيف السريع أو في المغسلة المتخصصة.
- يترك السجاد حتى يجف تمامًا.
- يفرد السجاد على الأرض ويلف رول على شكل أسطوانة بحيث يكون وجهه في الداخل مغطى مع الانتباه لفرد جيدًا قبل اللف حتى لا يتكتل أو يلف بطريقة خاطئة حتى يحفظ مفرود.
- يغطى السجاد بعد لفه بملاية أو كيس بلاستيك كبير وتربط أطرافه ويحفظ في مكان مناسب لحجمه حتى لا يتم ثنيه وكسره.
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