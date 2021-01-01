موعد ليلة النصف من شعبان 2021.. على بُعد 11 صلاة مغرب



موعد ليلة النصف من شعبان موعد ليلة النصف من شعبان

موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر؟.. لعله من الأمور التي يزيد البحث عنها لاغتنام فضله العظيم، خاصة مع بداية شهر شعبان الكريم، والذي أعلنت دار الإفتاء المصرية أول أمس السبت أن أمس الأحد هو غرة شهر شعبان المبارك ، بما يجعل السؤال عن موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر عليه البحث والطلب، خاصة من أولئك الذين يعرفون فضل هذه الليلة ويحرصون على اغتنامه.



موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر

موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر أو متى موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر يعد من المواقيت المهمة التي يبحث عنها الكثيرون لما له من فضل عظيم ، وهو ما ورد أن ذكرى ليلة النصف من شعبان من المناسبات الدينية، التي قال الله تعالى عنها في كتابه العزيز: «وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ».



موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر أو متى موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر ، وتبدأ ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر من مغرب السبت الموافق 14 شعبان 1442هـ، والموافق 27 من مارس الميلادي لعام 2021 وتنتهي مع فجر الأحد 15 شعبان الموافق 28 مارس 2021م.

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موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر أو متى موعد ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر، ولا بأس بالاحتفال بليلة النصف من شعبان بالقرآن وذكر وتذكير؛ وما نحوه من العمل الصالح من الصدقات وإطعام الطعام ؛ فإن ذلك داخلٌ في الأمر بإحياء هذه الليلة، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «إِذَا كَانَتْ لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَقُومُوا لَيْلَهَا وَصُومُوا يَوْمَهَا؛ فَإِنَّ اللهَ يَنْزِلُ فِيهَا لِغُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَى سَمَاءِ الدُّنْيَا فَيَقُولُ: أَلَا مِنْ مُسْتَغْفِرٍ فَأَغْفِرَ لَهُ؟ أَلا مُسْتَرْزِقٌ فَأَرْزُقَهُ؟ أَلا مُبْتَلًى فَأُعَافِيَهُ؟ أَلَا كَذَا أَلَا كَذَا...؟ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ» رواه ابن ماجة.متى ليلة النصف من شعبانمتى ليلة النصف من شعبان هي ليلة الخامس عشر من شهر شعبان، وهي الليلة التي تسبق يوم 15 شعبان، وتبدأ من بعد صلاة المغرب وحتى دخول صلاة فجر اليوم التالي. ولهذه الليلة أهمية خاصّة في الإسلام، لأنه تم فيها تحويل القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام بمكة المكرمة - بالعام الثاني من الهجرة على أرجح الآراء - بعد أن صلى المسلمين قرابة الستة عشر شهرًا تقريبًا تجاه المسجد الأقصى. ولأنه ورد فيها عدة أحاديث نبوية تبيّن فضلها وأهميتها، ويحييها عدد من المسلمين بالصلاة والذكر وتلاوة القرآن والدعاء.فضل ليلة النصف من شعبانفضل ليلة النصف من شعبان حيث إن ليلة النّصف من شعبان لها أهميّة تفوق بها باقي ليالي الشّهر، بل حتّى تفوق أهميّتها العديد من ليالي الأشهُر الأخرى، حتّى إنَّ بعض العلماء قد جعل فضل ليلة النّصف من شعبان لها من الأهميّة ما يوازي ليلة القدر، وقد ورد في فضل ليلة النّصف من شعبان وأهميّتها العديد من الأحاديث النبويّة التي تُشير إلى استِحباب قيام ليلها وصيام نهارها، والمداومة فيها على الأوراد، والأذكار، وقراءة القرآن، والقيام بالأعمال الحسنة، مثل: الصّدقة، والأمر بالمعروف، والنّهي عن المُنكَر، وغير ذلك من الأمور.فضل ليلة النصف من شعبان وقد وردت بعض الأحاديث في فضل ليلة النّصف من شعبان تُثبِت أنّ لها فضلًا عن سائر الليالي، بل إنَّ بعض العلماء جعلوا فضل ليلة النّصف من شعبان له أفضليَّةً عاليةً، فقال بعضهم: إنّ قول الله تعالى: «إِنَّا أَنزلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنْذِرِينَ* فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ»، كان يُقصَد به ليلة النّصف من شعبان، لا ليلة القدر، ففي ليلة النصف من شعبان يُقدِّر الله -سبحانه وتعالى- جميع ما سيحصل للعباد في السّنة اللاحقة من أرزاق أو مصائب، ثمّ يُقدّم الله ما يشاء، ويؤخّر ما يشاء بأمره عزَّ وجلّ.ليلة النصف من شعبان وأعداد الفائزين بالمغفرة فيهاليلة النصف من شعبان فقد ورد أن الله تعالى يطلع فيها إلى عباده، ويغفر الله عز وجل فيها للمستغفرين، ويرحم الله تبارك وتعالى بفضله وكرمه وجوده لمن يطلبون عفوه ورحمته، وهي ليلة لها مكانة عند الله تبارك وتعالى، ففي ليلة النصف من شعبان ورد عن أم المؤمنين عَائِشَةَ –رضي الله تعالى عنها - قالت: «فَقَدْتُ رَسُولَ الله -صلى الله عليه وسلم- لَيْلَةً فَخَرَجْتُ فإذا هو بِالْبَقِيعِ فقال: أَكُنْتِ تَخَافِينَ أَنْ يَحِيفَ الله عَلَيْكِ وَرَسُولُهُ.ليلة النصف من شعبان .. قلت: يا رَسُولَ اللَّهِ إني ظَنَنْتُ أَنَّكَ أَتَيْتَ بَعْضَ نِسَائِكَ، فقال: إِنَّ اللَّهَ عز وجل يَنْزِلُ لَيْلَةَ النِّصْفِ من شَعْبَانَ إلى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَغْفِرُ لِأَكْثَرَ من عَدَدِ شَعْرِ غَنَمِ كَلْبٍ»، وهذا فيه دلالة على العدد الكبير الذي ينعم بعفو الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة، وقد خص شعر غنم كلب لأنه لم يكن في العرب أكثر غنما منهم.متى صيام النصف من شعبان 2021 ؟متى صيام النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر ، فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن أن أمس الأحد هو أول أيام شهر شعبان لعام 1442هـ، حيث استطلعَت هلالَ شهرِ شعبان لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس السبت التاسعِ والعشرين من شهر رجب لعام ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا، الموافق الثالث عشر من شهر مارس لعام ألفين وواحد وعشرين ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية، وقد تحقَّقَ لديهاا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوت رؤية هلالِ شهر شعبان لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ واثنين وأربعين هجريًّا بِالعَيْن المجردةِ، وقد وافق ذلك الحساب الفلكي أيضا.متى صيام النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر ، وبناء عليه يكون الصيام يوم الأحد الموافق يوم الخامس عشر من شعبان 1442هـ، والثامن والعشرين من شهر مارس الجاري 2021، وبناء عليه تكون ليلة النصف من شعبان 1442 - 2021 في مصر مساء السبت الموافق 14 شعبان 1442هـ، والموافق 27 من مارس الميلادي لعام 2021.أعمال ليلة النصف من شعبانأعمال ليلة النصف من شعبان فعنها ورد أن ليلة النصف من شعبان لها مكانة في قلوبنا لما فيها من نفحات وخيرات ربانية، قد بينها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في أكثر من حديث شريف.أعمال ليلة النصف من شعبان ، عن أفضل الأعمال التي ينبغي أن أقوم بها لإحياء ليلة النصف من شعبان، أنها ليلة مباركة ينبغي علينا اغتنام بركتها وفضائلها، حيث إن الله تعالى يطلع فيها إلى عباده، ويغفر الله عز وجل فيها للمستغفرين، ويرحم بفضله وكرمه وجوده المسترحمين.أعمال ليلة النصف من شعبان ، لذا ينبغي أن نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى في هذه الليلة المباركة بالدعاء ندعوه فيها بالعفو والمغفرة وصلاح الحال، ونصوم هذا اليوم المبارك، الذي يسبقه ليلة النصف من شعبان، ونقرأ فيها القرآن ونتصدق، ونقوم الليل ونكثر من الاستغفار .كيفية إحياء ليلة النصف من شعبانكيفية إحياء ليلة النصف من شعبان ، ففيها ورد أن الدخول على الله يجب أن يكون بالاستغفار فمن لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب، لضرورة أن يبدأ كل شخص بعد مغرب هذا اليوم بالاستغفار فليلة النصف من شعبان ليلة مباركة.كيفية إحياء ليلة النصف من شعبان ، ويجب على كل شخص على خلاف مع آخر أن يتوجه له ويصافحه لقوله صلى الله عليه وسلم: "وخيركم من يبدأ بالسلام" وبعد الاستغفار يجب قراءة ورد من القرآن الكريم، مشيرًا إلى أن أن قيام الليل في ليلة النصف من شعبان من أفضل العبادات في هذه الليلة ولو بجزء يسير من القرآن الكريم حتى تحصل على الأجر وقد تكون ممن استجاب لهم الله الدعاء.شهر شعبانشهر شعبان يعتقد كثيرٌ من المسلمين أنَّ لشهر شعبان ميزةً خاصّةً وعباداتٍ منفردةً عن باقي الشهور، فيقومون ليله ويصومون نهاره؛ وذلك تقرُّبًا لله سبحانه وتعالى، وإدراكًا لفضل العبادة في هذا الشّهر حسبَ الاعتقاد السّائد لديهم، وقد جرى جدلٌ كبيرٌ بين الناس عمومًا في مسألة أفضليّة شهر شعبان وتخصيصه بالصّيام أو القيام، وكذلك أفضليّة ليلة النّصف من شهر شعبان وما بها من مزيّةٌ خاصّةٌ في القيام أو الاحتفال أو غيرها.سبب تسمية شعبانسبب تسمية شعبان بهذا الاسم قيل: إنّ شهر شعبان قد سُمِّي بهذا الاسم؛ لأنّه صادف تشعُّب العرب في البلدان وقتَ تسميته؛ للبحث عن الماء لرعيهم وإقامتهم، وقيل: بل سُمِّي شعبان لأنَّهم -أي العرب- كانوا ينتشرون فيه لطلب القتال بعد أن امتنعوا عنه في الأشهُر الحُرُم وتحديدًا في شهر رجب الذي يسبقه.