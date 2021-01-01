من الفطار للعشاء.. أفكار لوجبات طفلك الرضيع

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أفكار لوجبات طفلك الرضيع

تحتاج كل ام ان تتعرف علي الوجبات التي يجب ان يتناول الرضيع وقدم الدكتور اشرف قاسم احصائي طب الاطفال أفكار لوجبات طفلك الرضيع

وصفات افطار

1- أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي

2- صفار البيض المهروس برشة زعتر وكمون صغيرة

3- فاكهة مهروسة مسلوقة مع رشة قرفة مثل التفاح والجوافة

4- شوفان مطحون ومسلوق مع الموز المهروس

5- قطع البطاطا الحلوة المشوية
وصفات الغداء

1- شوربة خضروات مع الأرز الأبيض المسلوق وقطعة دجاج فيليه مسلوقة ومضروبة في الخلاط مع الخضروات

2- شوربة لسان عصفور مفتت جدًّا مع قطع كبدة الدجاج المهروسة

3- لحم السمك المشوي دون جلد مع الأرز الأبيض المهروس مثل السمك البوري أو السلمون أو الفيليه مع الحرص على إزالة الشوك تمامًا

4- مكرونة مسلوقة ومفتتة في الشوربة مع قطع الدجاج المسلوقة والمهروسة بالزعتر

5- مهروس الكوسة والبطاطس مع اللحم المفروم واخلطيهما سويًا

وصفات_العشاء

1- كوب زبادي كامل الدسم

2- سلطة فواكه مهروسة (جوافة وكنتالوب وبرتقال وتفاح)

3- بطاطس مهروسة مع صفار بيضة مسلوقة

4- أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي

#ملحوظة
يمكنك إدخال الوجبات بعد عمر ٦ شهور شرط تجربة كل مكون لوحده لمدة ٣ ايام لاستبعاد وجود حساسية

المصدر: elbalad

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