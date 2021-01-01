من الفطار للعشاء.. أفكار لوجبات طفلك الرضيع



أفكار لوجبات طفلك الرضيع أفكار لوجبات طفلك الرضيع

تحتاج كل ام ان تتعرف علي الوجبات التي يجب ان يتناول الرضيع وقدم الدكتور اشرف قاسم احصائي طب الاطفال أفكار لوجبات طفلك الرضيع



وصفات افطار



1- أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي

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2- صفار البيض المهروس برشة زعتر وكمون صغيرة3- فاكهة مهروسة مسلوقة مع رشة قرفة مثل التفاح والجوافة4- شوفان مطحون ومسلوق مع الموز المهروس5- قطع البطاطا الحلوة المشويةوصفات الغداء1- شوربة خضروات مع الأرز الأبيض المسلوق وقطعة دجاج فيليه مسلوقة ومضروبة في الخلاط مع الخضروات2- شوربة لسان عصفور مفتت جدًّا مع قطع كبدة الدجاج المهروسة3- لحم السمك المشوي دون جلد مع الأرز الأبيض المهروس مثل السمك البوري أو السلمون أو الفيليه مع الحرص على إزالة الشوك تمامًا4- مكرونة مسلوقة ومفتتة في الشوربة مع قطع الدجاج المسلوقة والمهروسة بالزعتر5- مهروس الكوسة والبطاطس مع اللحم المفروم واخلطيهما سويًاوصفات_العشاء1- كوب زبادي كامل الدسم2- سلطة فواكه مهروسة (جوافة وكنتالوب وبرتقال وتفاح)3- بطاطس مهروسة مع صفار بيضة مسلوقة4- أرز مطحون ومهروس بحليب الثدي أو الحليب الصناعي#ملحوظةيمكنك إدخال الوجبات بعد عمر ٦ شهور شرط تجربة كل مكون لوحده لمدة ٣ ايام لاستبعاد وجود حساسية