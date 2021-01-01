أطعمة يتم تخزينها بطريقة خاطئة.. تعرفى عليها



أطعمة يتم تخزينها بطريقة خاطئة أطعمة يتم تخزينها بطريقة خاطئة

أطعمة وأعشاب عديدة تقومين بتخزينها بطريقة خاطئة مما يفسد مذاقها وصلاحيتها وإبقائها طازجة لفترة أطول إليك أبرز الأخطاء عند حفظ الاطعمه يقدمها موقع برايت سايد توقفى عن القيام بها بعد الآن.



الريحان



للحفاظ على الريحان طازجًا ، قم بقص السيقان وضعه في كوب أو وعاء من الماء ، تمامًا مثل الأزهار المقطوفة. قم بتغطيته بكيس بلاستيكي واتركه على المنضدة. بينما يمكن تخزين بعض الأعشاب ، مثل البقدونس والكزبرة ، بهذه الطريقة في الثلاجة ، فإن الريحان يعمل بشكل أفضل في درجة حرارة الغرفة. يمكن للتبريد تحويل الأوراق إلى اللون الأسود.

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زبدة الفول السوداني و نوتيلالا تحتوي زبدة الفول السوداني على الكثير من الماء ، لذا يمكن تخزينها في خزانتك. ليس من الضروري أيضًا تبريد جرة مفتوحة من زبدة الفول السوداني المصنعة تجاريًا. عادة ما يتم الاحتفاظ بوعاء مفتوح من زبدة الفول السوداني المعالج لمدة 3 أشهر عند تخزينه في خزانة مظلمة في درجة حرارة الغرفة العادية. لا يجب أن تحتفظي بالنوتيلا في الثلاجة أيضًا. سيصبح صعبًا وصعب الاستخدامالتفاح والكمثرىيمكنك تبريد هذه الفاكهة ولكنك لست بحاجة إلى ذلك. يميل الهواء البارد داخل الثلاجة إلى تكسير قوامها الهش. اتركهم على المنضدة.المخللاتتحتوي المخللات على كمية كافية من الصوديوم - مادة حافظة طبيعية - للحفاظ عليها آمنة لفترة طويلة. السبب الوحيد لتبريدها هو إذا كنت تفضل الاستمتاع بها باردة.الثوميعتبر الضوء والرطوبة من أسوأ أعداء الثوم حيث يتسبب كلاهما في نمو العفن. بدلًا من ذلك ، قم بتخزين الثوم في درجة حرارة الغرفة في مكان جاف ومظلم به الكثير من الهواء ، مثل سلة شبكية سلكية أو كيس ورقي مفتوح في خزانة أو خزانة مؤن. عند تخزينه في بيئة باردة ، مثل الثلاجة ، سيبدأ الثوم في التبرعم في مدة لا تزيد عن بضعة أيام. في حين أن الثوم المنبت لا يزال صالحًا للأكل ، فقد يكون طعمه مرًا في بعض الأحيان.