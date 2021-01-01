عادة تفعلها الكثير من الحوامل تسبب سكر الحمل



سكر الحمل سكر الحمل



تعتبر الرغبة الشديدة في تناول الطعام أمرًا طبيعيًا مثل غثيان الصباح والتعب أثناء الحمل و عادة ما يتم ملاحظة الرغبة الشديدة في تناول الطعام أثناء الحمل خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل و من بين جميع الأطعمة ، فإن الطعام الذي يتصدر قائمة الرغبة الشديدة في الحمل هو الوجبات السريعة ويعد الافراط فى تناولها شائع بين الكثير من النساء



توقف عن هذه الأطعمة



وفقا لموقع بولد سكاى الهندى يجب التوقف بشكل أساسي عن أي شيء من الأطعمة الخفيفة المملحة ، والعلكة والحلويات إلى الوجبات السريعة المقلية والمشروبات الغازية السكرية عندما تكونين حاملًا كذلك عليك أن تكوني حذرة بشأن ما تأكلينه.

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تجنبى الاجهادعلى الجانب الأخر يشكل عدم وجود الألياف في الأطعمة السريعة خطرًا آخر أثناء الحمل لأنه من المهم اتباع نظام غذائي غني بالألياف لتجنب الإمساك لأن الإمساك يمكن أن يزيد من خطر حدوث تمزق في كيس الجنين بسبب الإجهاد بالإضافة إلى ذلك ، فإن الكميات الكبيرة من السكر والدهون في الأطعمة السريعة قد تؤدي إلى الإصابة بسكري الحمل أثناء الحمل وقد تتداخل أيضًا مع النمو الصحي للطفل.مخاطر الوجبات السريعةوفقا لموقع بولد سكاى الهندى تعد أبرز مخاطر الوجبات السريعة أثناء الحمل زيادة خطر الولادة المبكرة و يمكن أن يؤدي نقص الألياف في الأطعمة السريعة إلى الضغط على حركة الأمعاء مما قد يؤدي إلى تمزق كيس الماء و حدوث مضاعفاتويعد الإمساك هو خطر آخر تشكله الوجبات السريعة أثناء الحمل بالاضافة إلى زيادة الوزن غير الصحية وغير المرغوب فيها ، وهو التأثير الأكثر وضوحًا لتناول الأطعمة السريعة وهذا بدوره يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم الناجم عن الحمل ومضاعفات أخرى أثناء الولادة .يمكن أن يتعارض نقص البروتين أثناء الحمل مع نمو الكلى السليم للجنين ، مما قد يؤدي إلى الإصابة بارتفاع ضغط الدم وأمراض الكلى عند الطفل وقد يكون هناك خطر متزايد للإصابة بالحساسية لدى الطفل والتي تتطور عادة بين سن 7 و 9 سنواتأظهرت الدراسات أنه إذا كانت الأم تستهلك الكثير من الوجبات السريعة أثناء الحمل ، يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكري من النوع 2 لدى الأطفالإذا كنت لا تستطيعين إلا أن تفرطى في كيس رقائق البطاطس ، فاستمرى في ذلك ؛ ولكن تأكدى من تناول الطعام بشكل أفضل في اليوم التالي لتجنب تراكم الدهون المفرط أو الآثار الضارة الأخرى.أو يمكنك تجربة بدائل صحية مثل ، بدلًا من رقائق البطاطس ، جربى جذر البنجر أو رقائق الكرنب ؛ للكعك أو الحلوى ، جربى التفاح الموز وما إلى ذلك.