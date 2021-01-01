تبحث الكثير من الفتيات عن حيل عديدة لتكثيف الحواجب بطرق طبيعية دون استخدام المواد الكيميائية الضارة أو اللجوء لتقنية الميكروبليدنج، ولكن بمساعدة هذه الحيلة سيكون لديك حواجب مشطوفة ومشبعة قليلًا وستظل ثابتة طوال اليوم، وكل ما تحتاجه هو فرشاة وصابون يدوي عادي.
إليكِ الطريقة المناسبة لحيلة تكثيف الحواجب وفقا لموقع magazin.
1- رش الفرشاة (للحواجب أو لوضع الماسكارا) بطلاء الوجه، ولا تنقعها كثيرًا في الماء لجعل المعجون سميكًا.
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التعليقات على وداعًا للميكروبليدنج .. حيلة بسيطة لتكثيف الحواجب في المنزل
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