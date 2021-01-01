وداعًا للميكروبليدنج .. حيلة بسيطة لتكثيف الحواجب في المنزل



حيلة بسيطة لتكثيف الحواجب في المنزل حيلة بسيطة لتكثيف الحواجب في المنزل



تبحث الكثير من الفتيات عن حيل عديدة لتكثيف الحواجب بطرق طبيعية دون استخدام المواد الكيميائية الضارة أو اللجوء لتقنية الميكروبليدنج، ولكن بمساعدة هذه الحيلة سيكون لديك حواجب مشطوفة ومشبعة قليلًا وستظل ثابتة طوال اليوم، وكل ما تحتاجه هو فرشاة وصابون يدوي عادي.



إليكِ الطريقة المناسبة لحيلة تكثيف الحواجب وفقا لموقع magazin.



1- رش الفرشاة (للحواجب أو لوضع الماسكارا) بطلاء الوجه، ولا تنقعها كثيرًا في الماء لجعل المعجون سميكًا.

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2- الآن افركي الفرشاة على الصابون (صابون الجلسرين هو الأفضل)، تحتاج إلى صنع رغوة خفيفة عن طريق الفرك، ثم إضافة المزيد من السوائل حسب الحاجة.3- الآن مشطي حاجبيك بهذه العجينة، استخدم فرشاة لعمل الشكل المطلوب وسيثبتها المعجون في مكانها.4- املأي الحواجب بالماكياج إذا لزم الأمر، أسهل طريقة هي استخدام قلم حواجب رفيع.