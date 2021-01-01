طريقة عمل سمك بوري مشوي بالردة

آخر الأخبارالأسرة والطفل › طريقة عمل سمك بوري مشوي بالردة

صورة الخبر: سمك بوري مشوي
سمك بوري مشوي

يعد السمك من أكثر العناصر الغذائية المفيدة لصحة الجسم والعقل لذا نقدم لكم طريقة عمل السمك البوري المشوى بالردة كالمحلات بخطوات الشيف شربيني مقدم برنامج الشيف على قناة سي بي سي سفرة.

مقادير سمك بوري مشوي بالردة
سمك بوري
ردة ملح وفلفل
زيت
كرفس
شبت
كزبرة خضراء
كزبرة ناشفة جزر مبشور طماطم
فلفل حار ملح وفلفل
ثوم بصل
للدقة
خل ثوم
عصير ليمون ملح فلفل أسود
كمون فلفل حار
كزبرة ناشفة شبت طماطم مفرومة
طريقة تحضير سمك بوري مشوي بالردة
للتتبيلة

* ويتبل السمك داخل الفتحات

* يغمس السمك في الردة ثم يشوى في الفرن أو على الشواية حتى تمام النضج

* ثم تضاف عليه الدقة

لعمل الدقة

* يخلط الخل مع الكمون والملح وعصير الليمون والشبت والفلفل الحار و كزبرة ناشفة مع فلفل أسود مع الطماطم
* تخلط جيدا في الكبة ثم تضاف على السمك بعد تمام النضج ويقدم مع الأرز الأبيض.

المصدر: قناة سي بي سي سفرة

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على طريقة عمل سمك بوري مشوي بالردة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
84437

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager