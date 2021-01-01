يرتبط مشروب الذرة عالي الفركتوز (HFCS) على وجه الخصوص بزيادة الوزن ومقاومة الأنسولين ومرض الكبد الدهني، وتظهر المزيد من الأبحاث أن مركبات الكربون الهيدروفلورية والسكريات الأخرى المستهلكة بكميات زائدة قد تضر بجهاز المناعة.
وتشير دراسة نشرت من قبل في مجلة علم المناعة الانتقالي إلى أن الاستهلاك العالي لشراب الذرة عالي الفركتوز يمكن أن يؤدي إلى التهاب خلايا الجهاز المناعي، حيث اكتشف العلماء هذا من خلال مقارنة آثار الفركتوز والجلوكوز على الخلايا المتغصنة البشرية.
وذكرت الجمعية البريطانية لعلم المناعة ، أن الخلايا المتغصنة (DCs) هي خلايا حرجة تحفز رد فعل الجسم تجاه المواد الغريبة وتنظم استجابة الجهاز المناعي، وعندما تعرضت البلدان النامية لشراب الذرة عالي الفركتوز، أدت إلى استجابة التهابية أكبر بكثير من الاستجابة الناتجة عن الجلوكوز.
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التعليقات على مشروب غير متوقع يزيد الوزن ويضر بالجهاز المناعي .. احذر منه
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