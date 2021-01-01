آثار القاهرة: إجراء امتحانات الدراسات العليا والدبلومات

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صورة الخبر: كلية الآثار بجامعة القاهرة
كلية الآثار بجامعة القاهرة

أدى طلاب الفرقة الثالثة بكلية الآثار بجامعة القاهرة ، أقسام الآثار الإسلامية والترميم المعماري امتحانات اليوم الخامس عشر وسط إجراءات احترازية مشددة ، وتقسيم الامتحانات على فترات ، وذلك من الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر ظهرا بعد ان انهي طلاب الفرقة الثالثة اقسام الآثار المصرية والآثار اليونانية والترميم العضوي والترميم غير العضوي الامتحانات .

وقد اوضح الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إنه بالنسبة لطلاب الدراسات العليا مرحلة الدبلومات فقد أدى الطلاب الامتحانات من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا بعد أن انهي طلاب الدراسات العليا امتحاناتهم .

وأشار "رجب" إلى أن فى جميع المراحل كانت الامتحانات موضوعية بنظام "البابل شيت" كما تم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثالثة و كونترول الدراسات العليا .

وأكد على وجود متابعة دورية من قبل إدارة الكلية لمعرفة مدى التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية المقررة من قبل وزارة الصحة ، لافتا إلى أنه لم يتم رصد أي مخالفات من جانب الطلاب ، كما انه لم يتم رصد أي مشكلات صحية أو أي حالات اشتباه بالاصابة بفيروس كورونا ، أو مشكلات تنظيمية .

المصدر: elbalad

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