أدى طلاب الفرقة الثالثة بكلية الآثار بجامعة القاهرة ، أقسام الآثار الإسلامية والترميم المعماري امتحانات اليوم الخامس عشر وسط إجراءات احترازية مشددة ، وتقسيم الامتحانات على فترات ، وذلك من الساعة الحادية عشر إلى الثانية عشر ظهرا بعد ان انهي طلاب الفرقة الثالثة اقسام الآثار المصرية والآثار اليونانية والترميم العضوي والترميم غير العضوي الامتحانات .
وقد اوضح الدكتور احمد رجب عميد كلية الاثار بجامعة القاهرة ، إنه بالنسبة لطلاب الدراسات العليا مرحلة الدبلومات فقد أدى الطلاب الامتحانات من الساعة الواحدة وحتى الساعة الثانية ظهرا بعد أن انهي طلاب الدراسات العليا امتحاناتهم .
وأشار "رجب" إلى أن فى جميع المراحل كانت الامتحانات موضوعية بنظام "البابل شيت" كما تم تصحيح الامتحانات عقب انتهاء الامتحانات مباشرة بوحدة البابل شيت بالكلية ورصد النتائج بكنترول الفرقة الثالثة و كونترول الدراسات العليا .
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التعليقات على آثار القاهرة: إجراء امتحانات الدراسات العليا والدبلومات
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