إتاحة إمكانية التظلم من نتيجة الترم الأول لطلاب مدارس القاهرة لمدة 3 أسابيع



مديرية التربية والتعليم بالقاهرة مديرية التربية والتعليم بالقاهرة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ، عن فتح باب قبول التظلمات من نتيجة الفصل الدراسي الأول لطلاب مدارس القاهرة من الصف الرابع الابتدائي الي الصف الثالث الاعدادي ، لمدة ثلاثة أسابيع ، كل حسب إداراته التعليمية .



وعلى جانب آخر.. أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتظام الدراسة في جميع مدارس جمهورية مصر العربية، مشيرةً إلى التزام جميع المدارس بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمكافحة انتشار فيروس كورونا.



وقالت وزارة التربية والتعليم، إن غرفة العمليات المركزية بالوزارة على تواصل مستمر مع جميع غرف العمليات الموجودة بمختلف المديريات والإدارات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، لمتابعة سير الدراسة بالفصل الدراسي الثاني في المدارس وفقا لجداول الحضور المعلنة.

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اقرأ أيضا | التعليم: مسموح بغياب الطلاب عن المدارس بعد توقيع هذا الإقراروأضافت وزارة التربية والتعليم أنه لا يتم تسجيل الغياب في المدارس خلال الفصل الدراسي الثاني، حيث إن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، قرر أن يكون حضور الطلاب في المدارس اختياريا خلال الفصل الدراسي الثاني.وشددت وزارة التربية والتعليم على أن لجان المتابعة وقيادات الوزارة تقوم بعمل زيارات ميدانية لمتابعة مدى التزام المدارس بالتعليمات الخاصة بنظام سير الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2020/2021.وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنها تناشد الطلاب متابعة قنوات مدرستنا التعليمية والمنصات الإلكترونية الخاصة بالوزارة لمتابعة شرح دروس المواد الأساسية الخاصة بمختلف صفوف المراحل التعليمية المختلفة.وفيما يلي، يرصد موقع "صدى البلد" أبرز إجراءات التعليم لحماية الطلاب في المدارس من كورونا مع عودة الدراسة:- تعقيم المدارس باستمرار قبل دخول الطلاب وأثناء وجودهم وبعد تركهم للمدرسة.- ارتداء الكمامات للطلاب والمعلمين والإداريين في المدرسة.- تعليق ملصقات للتوعية بإجراءات مكافحة كورونا في جميع المدارس.- توفير غرف عزل في المدارس لعزل أي حالة مشتبه في إصابتها بكورونا وعرضها على طبيب المدرسة.- تقليل عدد أيام حضور الطلاب في المدرسة، حيث أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، أن نظام وجداول الحضور في المدارس سيكون كما يلي:بالنسبة لتلاميذ رياض الأطفال والصفوف من الأول حتى الثالث الابتدائييبلغ عددهم 8 ملايين و150 ألفا و793 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وسيكون حضورهم في مدارس الفترة الواحدة 4 أيام في الأسبوع (من الأحد إلى الأربعاء)، أما في مدارس الفترتين فسيكون حضورهم 3 أيام في الأسبوع (السبت – الاثنين - الأربعاء).بالنسبة للتلاميذ الصفوف من الرابع الابتدائي حتى السادس الابتدائييبلغ إجمالي عددهم 6 ملايين و27 ألفا و 116 طالبا وطالبة، وسيكون حضورهم في مدارس الفترة الواحدة يومين أسبوعيا (السبت والخميس)، أما في مدارس الفترتين فسيكون حضورهم 3 أيام في الأسبوع (الأحد – الثلاثاء – الخميس).بالنسبة لطلاب الصفوف من الأول حتى الثالث الإعدادييبلغ إجمالي عددهم 5 ملايين و206 آلاف و844 طالبا وطالبة، وسيكون حضورهم يومين فقط في الأسبوع، بحيث يحضر طلاب الصف الأول الإعدادي (السبت والثلاثاء)، ويحضر طلاب الصف الثاني الإعدادي (الأحد والأربعاء)، ويحضر طلاب الصف الثالث الإعدادي يومي (الاثنين والخميس).بالنسبة لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوييبلغ إجمالي عددهم مليونا و777 ألفا و317 طالبا وطالبة على مستوى الجمهورية، وسيكون حضورهم يومين فقط أسبوعيا.- الالتزام بإجراءات التباعد بين مقاعد الطلاب داخل الفصول ، وكذلك التباعد أثناء الوقوف في طابور المدرسة- سيحق للطالب عدم الحضور للمدرسة بمقتضى إقرار رسمي من ولي الأمر في الإدارة التعليمية.- من حق ولى الأمر اختيار إعادة السنة الدراسية في العام القادم بدلا من الحالي ، وذلك عن طريق تقديم طلب رسمي للإدارة التعليمية.- إتاحة العديد من مصادر التعلم عن بعد، لجميع الصفوف الدراسية لمن هو قادر على الدخول إلى الإنترنت أو من لا يستطيع ذلك، وقامت الوزارة بإطلاق "منصة التعليم المصري" https://eduhub.moe.gov.eg لمساعدة جميع الطلاب في التعرف على مصادر التعليم المختلفة التي أطلقتها الوزارة.-عند ظهور أي أعراض مرضية على أي من الطلاب داخل المدارس، يتم عرض الطالب على الزائرة الصحية التي تقوم بتحرير تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني.