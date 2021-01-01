رفع درجة الاستعداد إلى القصوى داخل المركز الطبي بألسن عين شمس



ألسن عين شمس ألسن عين شمس

أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لأعمال الامتحانات بكلية الألسن، وذلك بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية والدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وأشاد نائب رئيس الجامعة، بإلتزام كل من إدارة الكلية و الطلاب أيضًا في تنفيذ الإجراءات الإحترازية المكثفة للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس (covid19)، مؤكدًا أن طلاب الكلية حريصون على إرتداء الكمامات و التباعد من تلقاء أنفسهم؛ مما سهل الأمور على الإدارة التى بدورها قامت بتنفيذ خطة إستباقية شاملة، حيث قامت بتخصيص ثلاثة بوابات دخول و أخرى للخروج.



كما أشاد بقيام إدارة الكلية برفع درجة الإستعداد إلى القصوى داخل المركز الطبي بالكلية، مشيدًا بالإستعدادات الطبية بالمركز الطبي، كما أجرى جولة أخرى في عيادة الأسنان الخاصة بالكلية للوقوف على مدى إمتلاكها من معدات طبية متطورة تسهم في تخفيف الأعباء المرضية للطلاب حال شكواهم على مدار العام الدراسي.

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كما شملت الجولة التفقدية القاعات الجديدة المزمع افتتاحها خلال الفترة القادمة، مؤكدًا على أن الهدف الأول من تطوير القاعات التعليمية بالكلية هو توفير مناخ مثالى للطلاب المصريين و الأجانب أيضًا، مشددًا على أن جامعة عين شمس صرح تعليمي عريق على مر السنون، ويستحق طلابها أن يتلقوا العلوم الحديثة في أروقتها وفق أعلى المعايير والمواصفات العالمية.ومن جانبها أكدت أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، أن الإجراءات الإحترازية تمثل خط الدفاع الأول لمجابهة تداعيات فيروس (covid19)، وشددت على أنه لا تهاون مع تنفيذ تلك الإجراءات حرصًا على سلامة أبناء الكلية في المقام الأول.وشددت على أن إدارة الكلية تعمل تحت مظلة داعمة من قيادات الجامعة برئاسة أ.د.محمود المتيني، و أ.د.عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعه لشئون التعليم والطلاب، أ.د.أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا و البحوث، أ.د.هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، حيث يتم توفير كافة المتطلبات من أجهزة و معدات و أدوات تعليمية و طبية بهدف رفع التصنيف العالمى للجامعة، إلى جانب تطوير الخدمات التعليمية للطلاب المصريين والأجانب.