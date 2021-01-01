أجرى الدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، جولة تفقدية لأعمال الامتحانات بكلية الألسن، وذلك بحضور الدكتورة سلوى رشاد عميد الكلية والدكتور ناصر عبد العال وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة يمنى صفوت وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
وأشاد نائب رئيس الجامعة، بإلتزام كل من إدارة الكلية و الطلاب أيضًا في تنفيذ الإجراءات الإحترازية المكثفة للوقاية من مخاطر الإصابة بفيروس (covid19)، مؤكدًا أن طلاب الكلية حريصون على إرتداء الكمامات و التباعد من تلقاء أنفسهم؛ مما سهل الأمور على الإدارة التى بدورها قامت بتنفيذ خطة إستباقية شاملة، حيث قامت بتخصيص ثلاثة بوابات دخول و أخرى للخروج.
كما أشاد بقيام إدارة الكلية برفع درجة الإستعداد إلى القصوى داخل المركز الطبي بالكلية، مشيدًا بالإستعدادات الطبية بالمركز الطبي، كما أجرى جولة أخرى في عيادة الأسنان الخاصة بالكلية للوقوف على مدى إمتلاكها من معدات طبية متطورة تسهم في تخفيف الأعباء المرضية للطلاب حال شكواهم على مدار العام الدراسي.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على رفع درجة الاستعداد إلى القصوى داخل المركز الطبي بألسن عين شمس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق