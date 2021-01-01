بسبب حريق بسيط .. جامعة عين شمس تتخذ إجراءات لتعويض طلاب الحاسبات عن الوقت المستقطع من الامتحان

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أكدت إدارة جامعة عين شمس برئاسة الدكتور محمود المتيني رئيس الجامعة على سلامة الأفراد والطلاب والمنشآت بمبنى الامتحانات، بعد اندلاع حريق محدود جدا مساء اليوم خارج المبنى أثناء انعقاد امتحانات طلاب كلية الحاسبات و المعلومات، وذلك بسبب حريق صغير بأحد المولدات الكهربائية وتم اطفاء الحريق خلال ثوانى قليلة من اندلاعه.



كما أكدت إدارة الجامعة أنه في إطار مزيد من الحرص على سلامة الطلاب وكل الأفراد المتواجدين بالمبنى، تم الإخلاء الفوري للمبني وذلك قبل انتهاء مدة الامتحانات بنصف ساعة ، مشددة على أنه لا يوجد أية خسائر من أي نوع.



كما أكدت إدارة الجامعة و إدارة الكلية أنه لن يضار أي طالب نتيجة إنهاء الامتحان قبل موعده، وسيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة لتعويض الطلاب عن الوقت المستقطع من الامتحان.

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وأشارت إدارة الجامعة إلى أنه سيتم استكمال أعمال الامتحانات في موعدها المعتاد باكر و تم إتخاذ كافة الإجراءات التأمينية والاحترازية لضمان الأمن والسلامة للجميع.