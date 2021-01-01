ماذا أفعل عند شعوري بالضيق الشديد.. أمين الفتوى يجيب



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية

تلقت دار الإفتاء سؤالا يقول صاحبه: "ماذا أفعل عند شعوري بالضيق الشديد؟".



وأجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية عن السؤال قائلا: "عليك بالصلاة وقراءة ما تيسر من القرآن، واذكر الله كثيرا".



وأضاف أمين الفتوى عليك بترديد "لا إله الا الله" 100 مرة، و"أستغفر الله العظيم" 100 مرة، و"اللهم صل على سيدنا محمد وآله" 100 مرة، و"حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم" 100 مرة، وبذلك تكون فعلت بعض الأشياء التى بها يفك همك ويُفرَّج عنك إن شاء الله.

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أدعية الهم والحزن- وردت في السنة أدعية كثيرة لتفريج الهم والحزن والكرب، ومن هذه الأحاديث:قوله -صلى الله عليه وسلم- ذات يوم لأسماء بنت عميس -رضي الله عنها-: "ألا أعلِّمُكِ كلِماتٍ تَقولينَهُنَّ عندَ الكَربِ أو في الكَربِ؟ اللَّهُ اللَّهُ ربِّي لا أشرِكُ بِهِ شيئًا".- وكان رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يدعو عند الكرب: «لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ العَظِيمُ الحَلِيمُ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ العَرْشِ العَظِيمِ، لا إلَهَ إلَّا اللَّهُ رَبُّ السَّمَوَاتِ وَرَبُّ الأرْضِ وَرَبُّ العَرْشِ الكَرِيمِ».- قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «دَعْوةُ ذي النُّونِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ، فإنَّها لم يَدْعُ بها مُسلمٌ ربَّه في شيءٍ قَطُّ إلَّا استَجابَ له».