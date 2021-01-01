الإفتاء تكشف عن أعمال وعبادات يصل ثوابها للميت .. فيديو

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قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن أي عمل من أعمال الخير والاعمال الصالحة يجوز هبة ثوابها إلى الميت ويصل ثوابها إليه إن شاء الله تعالى.



وأضاف شلبي، في البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المصرية على فيس بوك، أن كل عمل يقوم به الحي وهو من الطاعات سواء صيام أو قراءة قرآن أو صدقات وغيرها، يجوز هبى ثوابها للميت، والهبة تتم عن طريق الدعاء بقول "اللهم".



هل يجوز هبة ثواب جميع العبادات للمتوفى؟

قال الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق، إنه يجوز قراءة القرآن الكريم وهبة ثوابه للغير سواء كان من الأقارب أم غيرهم، منوها بأن الدليل على ذلك هو جواز الحج عن الغير ممن لم يحج ولا يقدر عليه.

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وأضاف "جمعة" في لقائه على فضائية "سي بي سي"، ردًا على سؤال "أقرأ القرآن وأهب ثوابه إلى أمي وأختي فهل هذا يجوز؟، أن ثواب جميع العبادات يصل للغير، لافتا إلى أن الصلاة تجوز هبتها للأموات الذين سبقونا.حكم هبة ثواب الأعمال الصالحة للأحياءكان الشيخ أحمد صبري الداعية الإسلامي، قد قال إنه لا يجوز شرعا القيام بأعمال صالحة ووهب ثوابها للأحياء، لافتا إلى أن ثواب العمل الصالح لا يهب إلا للأموات.وأضاف في فتوى له، ردًا على سؤال: هل يجوز ان أهب ثواب عملي الصالح لإبنتى المعاقة ذهنيا ؟ قائلا : لا يجوز شرعا لسبين، أولا لأنها مرفوع عنها القلم فهي في الجنة إن شاء الله بغير حساب، ثانيا انها على قيد الحياة .وأوضح أن الأعمال الصالحة التي تهب ثوابها للأموات هي الصدقة والزكاة والحج والعمرة أما الصلاة فلا يجوز وهب ثوابها للميت أو الحي.https://web.facebook.com/watch/?v=465525617982971