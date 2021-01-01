الدنمارك: أعراض غريبة جدا ووفاة بعد تلقي "أسترازينيكا"

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لقاح أسترازينيكا

أعلنت وكالة الدواء الدنماركية، مساء الأحد، أن امرأة دنماركية عمرها 60 عاما توفيت من جراء الإصابة بجلطات دموية بعد حقنها بلقاح أسترازينيكا للوقاية من مرض كوفيد-19، ظهرت عليها أعراض "غريبة جدا".

وقالت الوكالة إن عدد صفائح الدم في جسمها كان منخفضا، وإنها أصيبت بجلطات في أوعية دموية صغيرة وكبيرة كما أصيبت بنزيف، بحسب ما أوردت "رويترز".

وكانت برامج التطعيم اوقالت وكالة الدواء الأوروبية إنه لا يوجد ما يشير إلى أن هذه الحالات نجمت عن التطعيم، ورددت منظمة الصحة العالمية هذا الرأي أيضا يوم الجمعة.

لأوروبية شهدت ارتباكا ف والأحد قالت شركة أسترازينيكا إن مراجعة لبيانات السلامة الخاصة بمن تم تطعيمهم باللقاح، لم تسفر عن أي أدلة على زيادة خطر الإصابة بالجلطات الدموية.

ي الأسبوعين الماضيين من جراء تقارير أفادت أن بعض من تم تطعيمهم بلقاح أسترازينيكا أصيبوا بجلطات دموية.

المصدر: skynewsarabia

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