

وكيل هيونداي يعلن المشاركة رسميًا بمبادرة إحلال للسيارات المتقادمة وكيل هيونداي يعلن المشاركة رسميًا بمبادرة إحلال للسيارات المتقادمة

أعلنت مجموعة جي بي غبور أوتو، الوكيل الحصري لعلامة هيونداي التجارية الكورية الجنوبية في مصر، عن مشاركتهما في مبادرة إحلال السيارات المتقادمة لسيارات تعمل بالوقود المزدوج "غاز طبيعي - بنزين".



ومن المقرر أن يطرح الوكيل المحلي للعلامة الكورية، من خلال مبادرة الإحلال عددًا من السيارات التي يتم تجميعها بمصانع الشركة في مصر، وذلك إيفاءًا للتوجه الحكومي الذي يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية بقطاع السيارات.



ومن أبرز سيارات الركوب "الملاكي" التي تحمل علامة هيونداي وستتاح بالمبادرة، السيارة هيونداي إلنترا HD وهيونداي أكسنت RB المجمعتين محليًا.

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ولم تكشف جي بي غبور أوتو عن أسعار سياراتها داخل مبادرة الإحلال، فيم تلتزم بتثبيت الأسعار من تاريخ تسليم أول سيارة ولمدة 6 أشهر، على أن يضاف للسعر الرسمي تكاليف تحويل السيارة للعمل بالغاز والتي تتراوح بحسب وزير التجارة والصناعة ما بين 8 إلى 9 آلاف جنيه.كان مجلس الوزراء أعلن عن منح صاحب كل سيارة ملاكي من المستفيدين بهذه المبادرة ١٠٪ من ثمن السيارة الجديدة بحد أقصى ٢٢ ألف جنيه، وسيارة الأجرة ٢٠٪ بحد أقصى ٤٥ ألف جنيه، وسيارة الميكروباص ٢٥٪ بحد أقصى ٦٥ ألف جنيه.ووفقًا للدكتور محمد معيط، وزير المالية، فإن السيارة ستقدم بسعر عائد سنوى "مقطوع" بنسبة ٣٪، بحيث يتم سداد القرض على أقساط شهرية متساوية خلال مدة تتراوح من ٧ إلى ١٠ سنوات ما لم يطلب مالك السيارة التقسيط على مدة أقل، مع السماح برفع الحظر عن السيارة فور سداد كل الأقساط المُستحقة.يذكر أن المرحلة الأولى، تستهدف سكان 7 محافظات هي "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والسويس والبحر الأحمر وبورسعيد"، ومن المقرر خلال السنوات الثلاث أن يتم إحلال 250 ألف سيارة.