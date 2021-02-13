قال نادي السيارات ADAC الألماني إنه يمكن معرفة عمر إطارات السيارة من خلال رقم DOT الموجود على جانب الإطار.
وأوضح الخبراء الألمان أن هذا الرقم يتألف من ثلاث خانات، يشتمل كل منها على أربعة أعداد، يشير أول عددين إلى الأسبوع، الذي تم فيه إنتاج الإطار، بينما يشير العددان الآخران إلى عام الصنع.
فعلى سبيل المثال يعني الرقم (3318) أن الإطار مصنوع في الأسبوع الثالث والثلاثين من عام 2018.
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التعليقات على تفاديًا للأعطال والحوادث| كيف تعرف عمر إطارات السيارة وموعد استبدالها؟
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