

تفاديًا للأعطال والحوادث| كيف تعرف عمر إطارات السيارة وموعد استبدالها؟ تفاديًا للأعطال والحوادث| كيف تعرف عمر إطارات السيارة وموعد استبدالها؟

قال نادي السيارات ADAC الألماني إنه يمكن معرفة عمر إطارات السيارة من خلال رقم DOT الموجود على جانب الإطار.



وأوضح الخبراء الألمان أن هذا الرقم يتألف من ثلاث خانات، يشتمل كل منها على أربعة أعداد، يشير أول عددين إلى الأسبوع، الذي تم فيه إنتاج الإطار، بينما يشير العددان الآخران إلى عام الصنع.



فعلى سبيل المثال يعني الرقم (3318) أن الإطار مصنوع في الأسبوع الثالث والثلاثين من عام 2018.

قد يعجبك أيضا...

وبشكل عام ينصح الخبراء الألمان بتغيير الإطارات بعد مرور 6 إلى 10 سنوات حتى إذا كانت تبدو ظاهريا في حالة جيدة ولا تظهر عليها علامات التآكل؛ نظرا لأن الإطارات تتصلب مع التقدم في العمر، ومن ثم تفقد خصائصها.كما أكد الخبراء على ضرورة ألا يقل عمق مداس الإطارات المستخدمة عن 1.6 ملم، كي تتمكن من الالتصاق بسطح الطريق جيدا، علما بأن عمق مداس الإطارات الجديدة يتراوح بين 8 و9 ملم.