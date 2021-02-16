

خطأ شائع يحول اللحوم إلى سموم خطأ شائع يحول اللحوم إلى سموم

هتم الأم دائماً بنظافة وصحة الطعام الذي تقدمه لأسرتها، فتراعي جودة الطعام ونظافة أدوات المطبخ التي تستخدمها، ولكن هناك خطأ تجهله العديد من الأمهات أثناء طهي اللحوم يحولها الى سموم .







أمضي «جاري أكوف»، أستاذ علم الأحياء الدقيقة للطعام في جامعة تكساس A&M بـ الولايات المتحدة ، حياته المهنية الطويلة في دراسة البكتيريا التي تسبب الضرر في الجهاز الهضمي ، وفقاً لـ eating well

قد يعجبك أيضا...

أكد أستاذ علم الأحياء، أنه يجب استخدام ملعقتين مختلفتين أثناء طهي اللحوم النيئة ، وحذر من أستخدم نفس الملعقة ، لأن استخدامك الملعقة وملامستها اللحوم النيئة ينقل اليها البكتيريا المتواجدة في اللحوم النيئة، وبمعاودتك استخدام نفس الملعقة أثناء إعداد الطعام تقوم بنقل البكتيريا الى اللحوم الناضجة.ويضيف «جاري» أن الحرارة الناتجة عن الطهي لن تؤدي بشكل نهائي إلى قتل البكتيريا المستقرة على الملعقة، لأن الملعقة تتلامس مع المقلاة لبضع ثوانٍ على الأكثر، وهو ليس وقتًا كافيًا لتدمير أياً من مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء.ويردف، أن الحرارة المنبعثة من المقلاة ستدمر أي بكتيريا متواجدة على الطعام ، ولكن بمجرد استخدامك للملعقة التي لامست اللحوم النيئة لتخرج اللحوم من المقلاة ، فأنت تعاود نقل الجراثيم مرة آخري لطعامك، وانتقال العدوى هو أسهل طريقة لإصابة نفسك أو ضيوفك بالمرض، كما أن الأمر لا يتطلب الكثير فبضع خلايا ضئيلة من البكتيريا كافية حتى تصيبك بالمرض.