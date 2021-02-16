

6 قواعد لارتداء فساتين الربيع القصيرة بشياكة.. حذاء مريح وإكسسوارات بسيطة 6 قواعد لارتداء فساتين الربيع القصيرة بشياكة.. حذاء مريح وإكسسوارات بسيطة

من منا لا تحب ارتداء الفساتين القصيرة، إنه الزي المثالي لحفلة أو موعد، لكن هل تعتقدين أنه يمكن للجميع ارتداء فساتين الربيع والصيف القصيرة؟ ربما تواجه الكثير من الفتيات صعوبة فى ارتدائها بسبب شعورهن بعدم الراحة، ومع نهاية فصل الشتاء وحلول الربيع والصيف تتجدد موضة ارتداء الفساتين القصيرة، ولكن كثيرًا ما نرى فتيات يرتدين فستانًا قصيرًا ولكنهن يشعرن بعدم الارتياح الشديد وهذا لا يعكس أنافتهن.



تعد فساتين الربيع القصيرة واحدة من أبرز اتجاهات موضة أزياء الربيع والصيف، وتقبل على شرائه الكثيرات دون معرفة الطريقة الصحيحة لارتدائه، وفى التقرير التالى يوضح موقع "women now" بعض النصائح حول الأشياء التي يجب أن تعرفينها إذا كنت ترتدين فستانًا قصيرًا:



- ارتداء الجوارب

تمتنع الكثير من الفتيات عن اتباع موضة فساتين الربيع القصيرة، لأنهن لا يمتلكن سيقانًا مثالية الشكل، وتبدو الفساتين القصيرة جذابة للغاية ومثيرة إذا كانت الساق متناسقة، ولكن إذا كنتِ تعتقدين أن ساقيك لا تتناسب مع الفستان القصير، فيمكنك دائمًا ارتداء الجوارب تحته سيساعدك هذا على التخلص من المخاوف، ويجعلك تشعرين بالثقة وستتمكنين من ارتداء جميع الفساتين القصيرة المفضلة لديك.

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- ارتدى حذاءً مريحًابغض النظر عن مدى جمال وروعة فستانك القصير، لكن إذا قمت بإقرانه بالحذاء الخطأ، فقد أوقعتِ نفسك في ورطة كبيرة، تذكرى دائمًا أنه يجب عليك ارتداء الأحذية التي تشعرين براحة أكبر فيها، فأنت لا تريدين إفساد كل المتعة بارتداء الكعب الذى يتعبك، فإذا كان من الصعب عليك ارتداء الكعب، فارتدي أحذية مسطحة، وستكون جيدة مع الفساتين القصيرة.- ارتدى دائمًا شورتًا قصيرًاالفساتين القصيرة قد تجلب الكثير من المشاكل، إحداها هي لحظة مارلين مونرو الملحمية، حيث يمكن أن ينتهي بك الأمر في لحظة كهذه في أي وقت والاحتياطات التي تحتاجين إلى اتخاذها هي ارتداء شورت قصير تحت فستانك، سيساعد هذا على حمايتك من الإحراج وستكونين قادرة أيضًا على المشي بدون توتر.- امشي واجلسى بأناقةالفساتين القصيرة تتطلب وضعيات جيدة، فلا يمكنك أن تكونى متسرعة وتمشين مثل ضفدع يرتدي فستانًا قصيرًا، ولكن تحتاجين إلى الحفاظ على الوضع الصحيح أثناء الجلوس، فقط أبقى رجليك متقاطعتين واجلسى كـ"ليدى" إذا كنتِ تريدين أن يظهر فستانك بشكل أفضل.- رطبى ساقيك:من أهم الأشياء التي تنساها الكثير من الفتيات إذا كان عليهم ترطيب أرجلهم بشكل صحيح، إنهم يبذلون قصارى جهدهم في الحصول على شعرهم ومكياجهم ولكنهم ينسون العامل الرئيسي الذي يجب مراعاته، لا يمكنك تحمل عدم ترطيب ساقيك وارتداء فستان قصير، حيث تعتبر الأرجل الجافة مشكلة كبيرة، خاصة أثناء ارتداء الفساتين القصيرة، ومن ثم، ضعي مرطبًا جيدًا يدوم لفترة أطول واحمليه معك أيضًا إن أمكن، يمكنك أيضًا استخدام المكياج لجعل ساقيك تبدو متناسقة.- لا تفرطى في الإكسسوارات:حافظى على الأشياء في أضيق الحدود، ارتدي عقدًا مميزًا أو حزامًا مع الفستان، وساعة لائقة وحافظى على البساطة، وإذا كان الفستان ساحرًا، فاجعليه يحظى بكل الاهتمام بدلاً من ارتداء الكثير من الإكسسوارات وسحب الانتباه عنه.