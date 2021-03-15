حذرت شركة الخدمات البترولية "بتروتريد" التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، عملاءها المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي المنزلي، بخصوص دورة تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي للشهر الجديد مارس 2021، حيث أكدت شركة بتروتريد أن اليوم الإثنين الخامس عشر من مارس هو آخر يوم لـ تسجيل قراءة عداد الغاز، وأن الشركة تستمر في استقبال القراءات عبر طرق عدة متاحة من خلال الشركة.
وبحسب منشور عبر الصفحة الرسمية للشركة عبر موقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، فقد حذرت الشركة المواطنين من أهمية تسجيل قراءة العداد خلال تلك الفترة، حتى لا تتراكم الفواتير ويتم احتساب قراءة عداد الشهر الجاري كمتوسط عن الاستهلاك ومن ثم مضاعفة القيمة في الفاتورة التالية.
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات قطاع البترول، بتشديد الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، واستدامة توفير وتحسين الخدمات المؤداة للمواطنين، حيث تم إطلاق 12 وسيلة لإبلاغ قراءة عداد الغاز المنزلية، وكذلك تسديد الفواتير فى ظل عدم دخول المحصلين المنازل لحين انتهاء أزمة كورونا، وذلك من خلال 12 طريقة مختلفة وهى:
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التعليقات على النهاردة آخر يوم.. تحذير شديد من البترول بشأن فواتير غاز مارس| تفاصيل
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