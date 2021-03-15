

ننشر أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 15 مارس ننشر أسعار الذهب في مصر بداية تعاملات اليوم 15 مارس

استقرت أسعار الذهب في مصر، في بداية تعاملات اليوم الاثنين 15 مارس 2021.



وشهدت أسعار الذهب في مصر، حالة من التذبذب خلال تعاملات الأسبوع الثاني من شهر مارس 2021، مالت إلى التراجع.





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وانخفضت أسعار الذهب في مصر، خلال تعاملات الأسبوع الثاني من مارس 2021، بقيمة تراوحت بين 7 جنيهات و11 جنيهاً، بينما تراجع عيار 21 بقيمة بلغت 9 جنيهات بسعر الجرام الواحد دون المصنعية.وتنشر«بوابة أخبار اليوم» أسعار الذهب في مصر، والتي قد تختلف من محل صاغة لآخر، طبقًا للنطاق الجغرافي على مستوى محافظات الجمهورية.وسجلت أسعار الذهب في مصر اليوم، عيار 21 نحو 760 جنيهًا، وعيار 18 نحو 651 جنيهًا، وعيار 24 نحو 869 جنيهًا، والجنيه الذهب سجل نحو 6080 جنيها.وقال إيهاب واصف نائب رئيس شعبة الذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحات سابقة لبوابة أخبار اليوم، إن ارتفاع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأعلى مستوى له أدى لتراجع أسعار الذهب العالمية وبالتالي انعكس ذلك على أسعار الذهب في مصر وانخفضت أسعاره محليا.وهبطت أسعار الذهب العالمية، خلال التعاملات الإلكترونية بسوق نيويورك، الجمعة الماضية، مع بلوغ عوائد الخزانة الأمريكية مستوى قريبًا من ذروة عام ما يضعف جاذبية المعدن الأصفر، إلا أن تراجع الدولار وتعهد المركزي الأمريكي بسياسة تيسيرية حد من الانخفاض.وتتجه أسعار الذهب صوب ثاني هبوط أسبوعي وشهري على التوالي، حيث تدعم آفاق اقتصادية أكثر إشراقا ومخاوف بشأن التضخم عوائد الخزانة الأمريكية.وقال خبراء، إن ارتفاع العوائد الأطول أجلا يشكل عامل ضاغط أساسيا على المعادن النفيسة"، مشيرين إلى أن آمال تحسن النشاط الاقتصادي والأسعار قد تدفعان العوائد إلى الارتفاع أكثر.