

خصومات عيد الأم تشعل المنافسة داخل معرض «البازار» خصومات عيد الأم تشعل المنافسة داخل معرض «البازار»

لليوم الرابع على التوالي، مازال الإقبال كبيرا من جانب الجماهير العاشقة للحرف اليدوية والتراثية داخل معرض "البازار" فى نسخته الأولى، والذى يقام داخل أرض المعارض بمدينة نصر، وينظمه جهاز المشروعات تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.



قامت الأخبار بجولة داخل معرض "البازار"، وتحدثنا مع عدد من أصحاب المشروعات الذين يشاركون للمرة الأولى فى معارض الدولة، فالجميع اتفق على أن اهتمام الدولة بقيادة رئيسها عبدالفتاح السيسى لا يوصف، والدعم مستمر للحفاظ على الحرف التراثية.



وفى أحد الأركان بالمعرض تحدثنا مع زينب فضل، التى جاءت من النوبة وقطعت مسافات طويلة لعرض منتجاتها التى تحافظ على التراث الاسوانى أمام الجماهير، ورغم أنها تعمل فى الحرف اليدوية منذ شهور قليلة، إلا أن المنتجات التى تعرضها خطفت الأنظار لتميزها بين جميع المنتجات.

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تقول زينب إنها ترغب فى أن تعبر عن تراث بلدها وتحافظ عليه من الاندثار بهذه التحف التى تعرضها، ومنتجاتها تتمثل فى شنط بأحجام مختلفة مصنوعة من الكتان، تصميمها يحمل الهوية الاسوانية، كما أنها تعرض "اسكتش" أيضا، وجميع هذه المعروضات يوجد عليها تخفيض يصل إلى 50% بمناسبة عيد الأم.وأشارت إلى أنها فى غاية السعادة للمشاركة فى مثل هذه المعارض الكبيرة، التى تكسبنا خبرات وتجعلنا نعلم الذوق العام بالنسبة للجماهير وهو ما يساهم فى تطوير المنتجات بعد ذلك حتى نلبى طلبات الزبائن.تحدثنا بعد ذلك مع د. منى الصياد، التى ترسم تحفا فنية بأناملها، فتعمل فى هذه المهنة منذ 20 عاما، ولكنها لأول مرة تشارك فى معارض تنظمها الدولة، وحرصت على المشاركة حتى تستطيع معرفة آراء الجمهور عن قرب فى أعمالها التى تقوم بها، ويتوافق مع ذوق الجمهور أم يحتاج لبعض التحديث والتعديل، وحتى تصل فى النهاية لإنتاج منتج يكون لديه قوة شرائية، واستمع جيدا لآراء الناس باهتمام لأن التفاعل بيننا يُولد لدى أفكارا جديدة،وأضافت أنها ترسم لوحات ديكورية يمكن استخدامها بالمنازل أو المطاعم أو الشركات، بجانب بعض التابلوهات الصغيرة، ويوجد تخفيض على المنتجات يصل إلى 20% على المنتجات بمناسبة عيد الأم.وعلى بعد خطوات بسيطة تحدثنا مع آن محمد فاروق، مصممة حلى واكسسوارات منزلية، اتجهت لهذه المهنة منذ 10 سنوات فور تخرجها من كلية فنون تطبيقية قسم منتجات معدنية وحلي، إلا أنها لأول مرة تشارك فى المعارض التى تنظمها الدولة.وأشادت بالتنظيم ومنتجات المشاركين، وعن الاستفادة من المعرض، أوضحت أنها تمكنت من التواصل مع زبائن جدد، حتى أن المبيعات جيدة، وهناك إقبال على بعض المنتجات، ويوجد خصومات إذا تم شراء أكثر من قطعة، وأشارت إلى أن المنتجات تتمثل فى سلاسل وخواتم مطلية ذهب، لكن الساعات التى صممتها باستخدام خشب طبيعى فى إطار حديد، نالت إشادة أغلب الجماهير لأنها فريدة فى المعرض بالكامل.