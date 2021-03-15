

تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 15-3-2021 تعرف على أسعار العملات اليوم الاثنين 15-3-2021

تباينت أسعار العملات اليوم الاثنين 15-3-2021، أمام الجنيه المصرى، مقارنة بختام تعاملات أمس الأحد، حيث سجل سعر الدولار انخفاضا، فى حين تباين سعر اليورو ليسجل 18.65 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع، وهذه الأسعار وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.



وفى سياق متصل انخفض سعر الدولار اليوم، مسجلا فى البنك الأهلى المصرى انخفاضا بقيمة قرش ليسجل 15.64 جنيه للشراء، 15.74 جنيه للبيع مقابل سعره أمس حيث كان بـ 15.65 جنيه للشراء، 15.75 جنيه للبيع، وسجل أيضا انخفاضا في بنك "عودة" بقيمة قرشين ليسجل 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع مقابل سعره أمس 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع.





ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم والتى جاءت كالتالى:



سعر الدولار اليوم

انخفض سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، لـ سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع.





سعر اليورو الأوروبى اليوم

تباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى اليوم، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، 18.65 جنيه للشراء، 18.83 جنيه للبيع مقابل سعره أمس كان بـ 18.64 جنيه للشراء، 18.88 جنيه للبيع.



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