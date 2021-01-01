فيسبوك: وضع ملصقات على المنشورات المتعلقة بلقاحات كورونا

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فيسبوك: وضع ملصقات على المنشورات المتعلقة بلقاحات كورونا

بدأت منصة فيسبوك، عملاق شبكات التواصل الاجتماعي، في وضع ملصقات على المنشورات المتعلقة بلقاحات فيروس كورونا المستجد.

وواجهت المنصة انتقادات من مشرعين وباحثين لسماحها بنشر معلومات مضللة عن لقاحات على المنصة.

وبدأت منصة فيسبوك في إضافة ملصقات على المنشورات التي تناقش سلامة اللقاحات، كما تطلق أداة في الولايات المتحدة لتزويد الأشخاص بمعلومات حول مكان الحصول على لقاحات كورونا، وإضافة منطقة معلومات حول كورونا إلى موقع مشاركة الصور "إنستجرام" Instagram.

يذكر أن عددًا من المزاعم والمعلومات الكاذبة حول لقاحات فيروس كورونا انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي أثناء الوباء.

المصدر: اخبار اليوم

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