ألبرت أينشتاين، هو عالم فزيائي ألماني سويسري أمريكي الجنسية، يشتهر بـ"أبو النسبية"، كونه واضع النظرية النسبية الخاصة، والنظرية النسبية العامة، الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة، وقد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء، عام 1921 عن ورقة بحثية، عن التأثير الكهروضوئي، ضمن ثلاثمائة ورقة علمية أخرى، في تكافؤ المادة والطاقة وميكانيكا الكم وغيرها.
ولد العالم أينشتاين، في مدينة أولم الألمانية، في مثل هذا اليوم 14 مارس، عام 1879، وتوفي في 18 أبريل عام 1955، وادت اسنتاجاته المبرهنة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية، التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في اثباتها، وأبدى منذ صغره شغفا كبيرًا بالطبيعة، ومقدرة على إدراك المفاهيم الرياضية الصعبة، ودرس وحده الهندسة الإقليدية، ودخل مدرسة إعدادية كاثوليكية، وتلقى دروسًا في العزف على آلة الكمان.
وحصل أينشتاين على وظيفة فاحص، في مكتب تسجيل براءة الاختراعات السويسري، عام 1902، وتزوج من "ميلِفا" في 6 يناير 1903، وطلقها في 14 فبراير 1919، وتزوج بعدها من ابنة عمه ايلسا لوينثال، في 2 يونيو 1919، وقام بالتحضير لرسالة الدكتوراة، في عام 1904، وتمكن من الحصول على الدكتوراة في أبعاد الجزيئات، عام 1905 من جامعة زيورخ، وفي العام نفسه كتب أينشتاين 4 مقالات علمية دون الرجوع للكثير من المراجع العلمية أو التشاور مع زملائه الأكاديميين.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على 141 عامًا على ميلاد عبقري الفيزياء ألبرت أينشتاين
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق