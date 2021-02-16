

141 عامًا على ميلاد عبقري الفيزياء ألبرت أينشتاين 141 عامًا على ميلاد عبقري الفيزياء ألبرت أينشتاين

ألبرت أينشتاين، هو عالم فزيائي ألماني سويسري أمريكي الجنسية، يشتهر بـ"أبو النسبية"، كونه واضع النظرية النسبية الخاصة، والنظرية النسبية العامة، الشهيرتين اللتين كانتا اللبنة الأولى للفيزياء النظرية الحديثة، وقد حصل على جائزة نوبل في الفيزياء، عام 1921 عن ورقة بحثية، عن التأثير الكهروضوئي، ضمن ثلاثمائة ورقة علمية أخرى، في تكافؤ المادة والطاقة وميكانيكا الكم وغيرها.



ولد العالم أينشتاين، في مدينة أولم الألمانية، في مثل هذا اليوم 14 مارس، عام 1879، وتوفي في 18 أبريل عام 1955، وادت اسنتاجاته المبرهنة إلى تفسير العديد من الظواهر العلمية، التي فشلت الفيزياء الكلاسيكية في اثباتها، وأبدى منذ صغره شغفا كبيرًا بالطبيعة، ومقدرة على إدراك المفاهيم الرياضية الصعبة، ودرس وحده الهندسة الإقليدية، ودخل مدرسة إعدادية كاثوليكية، وتلقى دروسًا في العزف على آلة الكمان.



وحصل أينشتاين على وظيفة فاحص، في مكتب تسجيل براءة الاختراعات السويسري، عام 1902، وتزوج من "ميلِفا" في 6 يناير 1903، وطلقها في 14 فبراير 1919، وتزوج بعدها من ابنة عمه ايلسا لوينثال، في 2 يونيو 1919، وقام بالتحضير لرسالة الدكتوراة، في عام 1904، وتمكن من الحصول على الدكتوراة في أبعاد الجزيئات، عام 1905 من جامعة زيورخ، وفي العام نفسه كتب أينشتاين 4 مقالات علمية دون الرجوع للكثير من المراجع العلمية أو التشاور مع زملائه الأكاديميين.

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وتعتبر هذه المقالات العلمية اللبنة الأولى للفيزياء الحديثة، التي نعرفها اليوم، ودرس أينشتاين في الورقة الأولى ما يعرف باسم الحركة البراونية، فقدم العديد من التنبؤات، حول حركة الجسيمات الموزعة بصورة عشوائية في السائل، وعرف أينشتاين بـ"أبي النسبية"، تلك النظرية التي هزت العالم من الجانب العلمي.تناولت ورقة اينشتاين الثالثة الزمان، والمكان، والكتلة، والطاقة، وأسهمت نظريته في إزالة الغموض الذي نجم عن التجربة الشهيرة، التي أجراها الأمريكيان الفيزيائي "ألبرت ميكلسون والكيميائي إدوارد مورلي"، أواخر القرن التاسع عشر، في عام 1887.فقد أثبت أينشتاين أن موجات الضوء، تستطيع أن تنتشر في الخلاء، دون الحاجة لوجود وسط أو مجال، على خلاف الموجات الأخرى المعروفة، التي تحتاج إلى وسط تنتشر فيه، كالهواء أو الماء، وأن سرعة الضوء هي سرعة ثابتة، وليست نسبية، مع حركة المراقب.وتناقضت نظرية أينشتاين تلك، بشكل كلي مع استنتاجات "إسحاق نيوتن"، وترقى أينشتاين في السلم الوظيفي، من مرتبة فاحص فني مختبر أول، إلى مرتبة فاحص فني من الدرجة الثانية، عام 1906، ومنح إجازة لإلقاء الدروس والمحاضرات من "بيرن" في سويسرا، في عام 1908.