روسيا تخطط لإطلاق قمرين صناعيين في الربع الأول من 2022

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روسيا تخطط لإطلاق قمرين صناعيين في الربع الأول من 2022

قال مصدر في القطاع الصاروخي- الفضائي الروسي، إنه يخطط لإطلاق قمرين من طراز Galileo في الربع الأول من 2022، بواسطة صاروخ "سويوز –س ت" بدلا من Ariane 6.

وذكر المصدر، أنه تم في سبتمبر 2017، توقيع عقد لإطلاق أجهزة من طراز Galileo بصاروخين من طراز Ariane 6 بين أواخر عام 2020 ومنتصف عام 2021.

ونص الاتفاق على استخدام صواريخ "سويوز"، كإجراء احتياطي. لاحقا، بسبب التأخير في الإطلاق الأول لصاروخ Ariane 6، المقرر الآن في الربع الثاني من عام 2022، تم نقل إحدى عمليتي إطلاق Galileo إلى "سويوز"، وتقرر تنفيذها في سبتمبر 2021.

وأضاف المصدر: "الإطلاق الثاني لقمرين صناعيين من طراز Galileo من المطار الفضائي في كورو، تم كذلك نقله من صاروخ آريان 6 إلى سويوز- س ت، والإطلاق مقرر مبدئيا في مارس 2022".

وفي الفترة 2011-2016، تم إطلاق 14 قمرا صناعيا من نظام الملاحة العالمي الأوروبي Galileo من كورو إلى المدار بواسطة صواريخ "سويوز" الروسية. وفي 2016-2018، تم إطلاق 12 قمرا صناعيا آخر من طراز Galileo بثلاثة صواريخ من طراز آريان 5.

المصدر: اخبار اليوم

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