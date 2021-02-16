دراسة تكشف العلاقة بين التوتر والرغبة في تناول الوجبات السريعة لدى النساء

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دراسة تكشف العلاقة بين التوتر والرغبة في تناول الوجبات السريعة لدى النساء

كشفت دراسة أجراها فريق من العلماء وجود ارتباط وثيق بين التوتر والرغبة في تناول الوجبات السريعة لدى النساء.

ونقلت مجلة "نوترينتس" عن البروفيسورة مي وي تشانغ قولها: "طلبنا من النساء المشاركات أن يكشفن طبيعة علاقتهن مع عائلاتهن وكيف يتعاملن مع الضغوطات في الحياة اليومية، في نهاية التجرية أدركت العديد من المشاركات كمية الضغوط والاجهاد اللذان يعانيين منهم".

ووفقا للدراسة لا يدرك الكثيرون أنهم يعانون من التوتر على الرغم من أنهم غالبًا ما يعانون من الصداع ومشاكل النوم، كما أكدت الخبيرة أن سبب كثرة استهلاك الوجبات السريعة يرتبط ارتباطا وثيقا بحجم التوتر، مشيرة إلى أن الإنسان لا يهتم بنوعية الطعام عندما يعاني من الضغوطات".

المصدر: اخبار اليوم

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