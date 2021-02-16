دراسة تكشف العلاقة بين التوتر والرغبة في تناول الوجبات السريعة لدى النساء

كشفت دراسة أجراها فريق من العلماء وجود ارتباط وثيق بين التوتر والرغبة في تناول الوجبات السريعة لدى النساء.
ونقلت مجلة "نوترينتس" عن البروفيسورة مي وي تشانغ قولها: "طلبنا من النساء المشاركات أن يكشفن طبيعة علاقتهن مع عائلاتهن وكيف يتعاملن مع الضغوطات في الحياة اليومية، في نهاية التجرية أدركت العديد من المشاركات كمية الضغوط والاجهاد اللذان يعانيين منهم".
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