وزير التعليم : إعلان مقررات امتحانات طلاب المرحلة الثانوية قريبا



الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية و التعليم والتعليم الفني ، أن الوزارة ستعلن عن المقررات التي ستدخل في امتحانات مرحلة الثانوية العامة قريبا



وقال وزير التربية والتعليم : ان المسئولين المعنيين بوزارة التربية والتعليم ، يقوموا حاليا بإعداد جداول واضحة بتفاصيل المقررات التي ستشملها امتحانات مرحلة الثانوية العامة استعدادا لاعلانها دعما للطلاب



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وكانت وزارة التربية والتعليم ، قد أعلنت امس الاحد ، مقررات امتحانات شهر مارس للسنوات من الرابع الابتدائي حتى الثاني الاعداديواعتمد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أمس الأحد، كتابا دوريا بمواعيد امتحانات المواد التي لا تضاف إلى المجموع لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2020/ 2021.وقرر وزير التربية والتعليم، انعقاد امتحانات مواد التربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات لطلاب شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي على مستوى الإدارة التعليمية، بالمدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة ولغات والمدارس الدولية (التربية الدينية فقط).وقال وزير التربية والتعليم، تعقد الامتحانات بالمدرسة، ويتولى معلمو المدرسة تقدير أوراق الإجابة، وتكون مواعيد الامتحانات طبقًا لما يلي:الثلاثاء 18 مايو 2021 : التربية الدينية وفق المواصفات الواردة بالكتاب الدوري رقم 5 بتاريخ 8 مارس 2021 .الأربعاء 19 مايو 2021 : التربية الفنية وفق المواصفات الفنية المتبعة بالاعوام السابقةالخميس 20 مايو 2021 : الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات وفق المواصفات الفنية المتبعة بالأعوام السابقة.وأكد وزير التربية والتعليم، أنه ستتولى المديرية التعليمية أعداد الجدول الخاص بالمواد التي تضاف إلى المجموع مع مراعاة أن يكون مادة واحدة فقط يوميا حتى لا يتجمع الطلاب بين الفترات.وقرر وزير التربية والتعليم أيضا، أن تعقد امتحانات المجالات والمستوى الرفيع لطلاب الصف الثالث الاعدادي وطلاب صفوف النقل على مستوى المدرسة كما يلي :-الطلاب الذين لم يسبق لهم أداء تلك الامتحانات قبل صدور القرار الخاص بتوقف الدراسة يتم امتحانهم في المنهج كاملا-الطلاب الذين سبق لهم أداء تلك الامتحانات قبل صدور القرار الخاص بتوقف الدراسة يتم امتحانهم في مقررات الفصل الدراسي الثاني .وقال وزير التربية والتعليم : تتم الامتحانات تحت الإشراف المباشر لمدير المدرسة بالتزامن مع امتحانات مادتي التربية الفنية والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ، بالنسبة لطلاب الصف الثالث الاعدادي وخلال امتحان شهر مايز بالنسبة لطلاب صفوف النقل.وشدد وزير التربية والتعليم على أن توافي لجان النظام والمراقبة لامتحانات الشهادة الإعدادية بنتائج جميع الامتحانات سالفة الذكر قبل موعد بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني للتمكن من أعمال شئونها.وتعقد امتحانات مواد الهوية القومية لصفوف النقل بمرحلة التعليم الأساسي بالمدارس الدولية (اللغة العربية ، والدراسات الاجتماعية ) في آخر كل شهر بداية من شهر مارس حتى شهر مايو بديلا عن امتحانات الفصل الدراسي الثاني ، على مستوى المدرسة وتحت اشراف مدير المدرسة بورقة مجمعة وتكون نوعية الاسئلة اختيار من متعدد 10 أسئلة للغة العربية و 6 اسئلة للدراسات الاجتماعية وفي زمن قدره 60 دقيقة.وأكد وزير التربية والتعليم أنه نظرا لتزامن عقد امتحان طلاب الصف الرابع الابتدائي والصف الأول الإعدادي ، والذي كان مقررا عقده يوم الاحد الموافق 25 أبريل 2021 مع عيد الاخوة المسيحيين فقد تقرر تعديل مواعيد امتحانات شهر أبريل لتصبح كالتالي :الاثنين 26 أبريل 2021 : 5 ابتدائي + 2 إعداديالثلاثاء 27 أبريل 2021 : 6 ابتدائيالأربعاء 28 أبريل 2021 : 4 ابتدائي + اولى إعدادى