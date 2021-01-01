أعلن الجيش اليمني، اليوم الاثنين،مقتل القيادي الحوثي محمد هادي عجار بمعارك حجة، إلى جانب قصف مخزن للأسلحة والصواريخ تابع للحوثيين.
ووفقا لشبكة "العربية"، قام الجيش اليمني بقطع طرق إمداد الحوثيين في محافظة حجة، كما نجح في تأمين مناطق عزلة بني حسن و قرى بمديرية مستبأ في حجة.
وأدت الصراعات المتصاعدة في أوساط قيادات الميليشيات الحوثية باليمن إلى مصرع رئيس ما يسمى «جهاز الأمن الوقائي»، التابع للميليشيات، عزيز الجرادي، في عملية تصفية جديدة، وقعت بشارع المطار شمال العاصمة صنعاء.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على انتصارات الجيش اليمني تتوالى.. مقتل قيادي حوثي وقصف مخزن أسلحة وصواريخ تابع للميليشيات
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق