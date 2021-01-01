قائمة الترجي.. غياب الشعلالي عن موقعة الزمالك.. واستبعاد مزيان في آخر لحظة



قائمة الترجي قائمة الترجي

أعلن معين الشعباني، المدير الفني للترجي التونسي، قائمة فريقه التي تستعد لمواجهة الزمالك يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الرابعة لدور المجموعات بمسابقة دوري أبطال إفريقيا.



وشهدت قائمة الترجي غياب لاعب الوسط غيلان الشعلالي عن الأسماء المسافرة إلى القاهرة بسبب شكواه من كدمة على مستوى الأضلع.



كما سيغيب عن الترجي في مواجهة الزمالك اللاعب فادي بن شوق بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، حيث صدرت كل نتائج اللاعبين سلبية باستثناء بن شوق.

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وفي آخر لحظة قبل السفر، أعلن الترجي تخلف لاعبه الجزائري عبدالرحمن مزيان عن رحلة الفريق إلى مصر بسبب نزلة برد.وبالتالي ضمت قائمة الترجي لمباراة الزمالك 23 لاعبا كالتالي:حراسة المرمى: المعز بن شريفية - فاروق بن مصطفى - محمد صدقي دبشي - وسيم كاروي.خط الدفاع: حمدي النقاز - إلياس الشتي - محمد أمين بن حميدة - عبد القادر بدران - محمد علي يعقوبي - خليل شمام - حسين ربيع.خط الوسط: محمد أمين مساكني - فوناسي كوليبالي - سيدريك جابو - محمد علي بن رمضان - عبد الرؤوف بن غيث - أنيس البدري - حمدو الهوني - علاء الدين مرزوقي.وفي الهجوم: طه ياسين الخنيسي - خالد عبد الباسط - ويليام توجي - نسيم بن خليفة.يُذكر أن الزمالك خسر مباراة الجولة الثالثة أمام الترجي في تونس بنتيجة (3-1)، ويتواجد الفريق الأبيض في المركز الثالث بالمجموعة الرابعة وفي جعبته نقطتين بعد فشله في تحقيق أي فوز حتى الآن.