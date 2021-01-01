

رونالدو: الآن يمكنني القول أنني تخطيت بيليه وأصبحت هداف العالم رونالدو: الآن يمكنني القول أنني تخطيت بيليه وأصبحت هداف العالم

عبر النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس الإيطالي، عن سعادته بتخطيه لرقم الأسطورة البرازيلية بيليه، ليصبح هداف كرة القدم.



وأحرز النجم البرتغالي، ثلاثة أهداف "هاتريك" في شباك كالياري بالدوري الإيطالي، ليصل إلى إجمالي 770 هدفاً في مسيرته الكروية.



وكتب رونالدو عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "كانت الأسابيع القليلة الماضية مليئة بالأخبار والإحصائيات التي تعتبرني أفضل هداف في تاريخ كرة القدم، متخطياً بذلك 757 هدفًا رسميًا لبيليه، على الرغم من أنني ممتن لهذا التقدير، فقد حان الوقت الآن لشرح سبب عدم الاعتراف بهذا السجل حتى هذه اللحظة".

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وأضاف: "إن إعجابي الدائم وغير المشروط بالسيد إيدسون أرانتس دو ناسيمنتو (بيليه)، والاحترام الذي أكنه لكرة القدم في منتصف القرن العشرين، دفعني إلى مراعاة مجموع أهدافه الـ767، بافتراض أهدافه التسعة لفريق ساو باولو، وكذلك هدف للمنتخب البرازيلي كأهداف رسمية".لمشاهدة هاتريك رونالدو أمام كالياري.. اضغط هناوتابع رونالدو: "تغير العالم منذ ذلك الحين وتغيرت كرة القدم أيضًا، لكن هذا لا يعني أنه يمكننا فقط محو التاريخ وفقًا لمصالحنا".وأكمل الدون: "اليوم ومع بلوغي للهدف الرسمي رقم 770 في مسيرتي الاحترافية، فإن كلماتي الأولى تذهب مباشرة إلى بيليه: لا يوجد لاعب في العالم لم يترعرع على الاستماع إلى قصص عن مبارياته وأهدافه وإنجازاته ولست استثناء".وواصل: "ولهذا السبب، أشعر بالفرح والفخر لأنني أدرك الهدف الذي جعلني على رأس قائمة الهدافين في العالم متغلبًا على رقم بيليه، وهو شيء لم أكن لأحلم به مطلقًا عندما كنت طفلاً من ماديرا".وأردف النجم البرتغالي: "شكراً لجميع الذين شاركوا معي في هذه الرحلة الرائعة، إلى زملائي في الفريق، وخصومي، وعشاق اللعبة الجميلة في جميع أنحاء العالم، وقبل كل شيء، إلى عائلتي وأصدقائي المقربين: ثقوا بي عندما أقول إنني لم أكن لأفعل ذلك بدونكم".واختتم رونالدو: "الآن لا يمكنني انتظار المباريات والتحديات القادمة، الأرقام القياسية والألقاب القادمة، صدقوني هذه القصة لا تزال بعيدة عن الانتهاء، المستقبل غدا ولا يزال هناك الكثير لنفوز به مع يوفنتوس والبرتغال".جدير بالذكر أنه كان هناك جدلاً واسعاً عندما وصل النجم البرتغالي إلى هدفه رقم 758، معتبرين رونالدو تخطى رقم الأسطورة البرازيلية بيليه في قائمة الهدافين في تاريخ كرة القدم المحترفة، ولكن مع البحث والتدقيق فإن مؤسسة الإحصاءات الوثيقة لرياضة كرة القدم في موقعها الرسمي تشير إلى أن بيليه يمتلك 767 هدفاً، وأنه يحتل المركز الثالث في قائمة الهدافين عبر التاريخ، خلف الثنائي روماريو صاحب الـ772 هدفاً وجوزيف بيكان صاحب الـ805 هدفاً.