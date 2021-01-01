قال الدكتور محمد الفولى عضو هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس، واستشاري جراحات السمنة والمناظير ونحت القوام، إنه عند فقد الجسم للوزن الكبير تظهر علامات غير مرضية للشخص كالجلد المترهل والتهابات الجلد، لذلك يتم اللجوء لعمليات التجميل، ويتم إجراء عمليات الجراحة التجميلية بعد مرور عام على فقد الوزن من خلال ربط المعدة أو إتباع نظام غذائي لتقليل الوزن وتبدأ عادة في منطقة الجلد المترهل.
وأوضح الفولى أن العمر والنشاط الرياضي لهما دورا في تحديد حجم الأضرار التي تظهر على الجلد بعد خسارة الوزن؛ ولذلك تلجأ بعض الحالات لإجراء عملية تجميل للقضاء على ترهل الجلد بعد إنقاص الوزن، خاصة في المناطق التي يترهل الجلد فيها بصورة أكبر كالبطن والذراعين والفخذ والصدر.
وأضاف أنه تتم عمليات جراحة شد الجسم من خلال إزالة طبقات من الجلد المترهل، وتجميل الأنسجة التي تحمل الجلد، ليظهر الشخص بشكل جميل متناسق، وتجعل العملية الجلد مناسب لحجم الجسم و توجد أنواع عديدة من عمليات التجميل عقب إنقاص الوزن منها عملية شد البطن حيث تعتبر الجراحة التجميلية الأكثر انتشارا، ويتم فيها إزالة الجلد الزائد في محيط السرة إلى جانب إصلاح العضلات المترهلة نتيجة للولادة أو ضغط دهن الجسم على العضلات قبل إنقاص الوزن.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على هل عمليات التجميل مهمة بعد إنقاص الوزن ؟
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق