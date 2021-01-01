بمكون واحد طبيعي .. مشروب فعال للقضاء على رائحة الفم الكريهة

آخر الأخبارالصحة والجمال › بمكون واحد طبيعي .. مشروب فعال للقضاء على رائحة الفم الكريهة

صورة الخبر: رائحة الفم الكريهة
رائحة الفم الكريهة

الحفاظ على نظافة الفم من أهم النصائح التي يقدمها طبيب الأسنان لمنع تراكم البكتيريا لأنها السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة، بجانب تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام.

وقدم موقع "magazin"، مشروب فعال للتخلص من بكتيريا الفم والقضاء على الرائحة الكريهة، بدون غسول أو مكونات طبية.

المقادير
نصف حفنة بقدونس طازج.
ونصف لتر ماء.

طريقة التحضير:
- ضعي نصف لتر من الماء في إناء وأضيفي البقدونس المفروم.
- ثم طهيه لمدة خمس دقائق.
- ثم صفي المشروب وبرده واستهلكه بعد كل وجبة.

المصدر: موقع "magazin"

قد يعجبك أيضا...
أضف تعليق إقرأ التعليقات (0) أضف إلى المفضلة

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على بمكون واحد طبيعي .. مشروب فعال للقضاء على رائحة الفم الكريهة

هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أضف تعليق

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
56010

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager