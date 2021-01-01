بمكون واحد طبيعي .. مشروب فعال للقضاء على رائحة الفم الكريهة

الحفاظ على نظافة الفم من أهم النصائح التي يقدمها طبيب الأسنان لمنع تراكم البكتيريا لأنها السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة، بجانب تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام.
وقدم موقع "magazin"، مشروب فعال للتخلص من بكتيريا الفم والقضاء على الرائحة الكريهة، بدون غسول أو مكونات طبية.
المقادير
نصف حفنة بقدونس طازج.
ونصف لتر ماء.
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