بمكون واحد طبيعي .. مشروب فعال للقضاء على رائحة الفم الكريهة



رائحة الفم الكريهة رائحة الفم الكريهة

الحفاظ على نظافة الفم من أهم النصائح التي يقدمها طبيب الأسنان لمنع تراكم البكتيريا لأنها السبب الرئيسي لرائحة الفم الكريهة، بجانب تنظيف الأسنان بالفرشاة بانتظام.



وقدم موقع "magazin"، مشروب فعال للتخلص من بكتيريا الفم والقضاء على الرائحة الكريهة، بدون غسول أو مكونات طبية.



المقادير

نصف حفنة بقدونس طازج.

ونصف لتر ماء.

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طريقة التحضير:- ضعي نصف لتر من الماء في إناء وأضيفي البقدونس المفروم.- ثم طهيه لمدة خمس دقائق.- ثم صفي المشروب وبرده واستهلكه بعد كل وجبة.